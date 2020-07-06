«Типичная погода тропиков»: синоптики обещают наступление аномальной жары в ряде регионов России

В ряде российских регионов в скором времени наступит аномально жаркая погода. По прогнозам синоптиков, высокие для этого времени года температуры будут наблюдаться практически всю неделю. В Волгоградской области температура может достигнуть +42 °С, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии ожидается до +38 °С. При этом июнь 2020 года замкнул первую тройку самых тёплых первых месяцев лета за всю историю метеонаблюдений.

Синоптики прогнозируют наступление жаркой погоды в Москве и ряде других регионов страны. По их мнению, практически вся неделя, начиная с понедельника и до субботы, будет жаркой. Лишь 9 и 10 июля наступит недолгая двухдневная прохлада.

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT объяснил, что в Москву жаркая погода придёт через Астрахань и Волгоград.

«В этом году получилось так, что тропики очень жаркие… Если посмотреть вчерашние температуры, в районе Астрахани было почти +39 °С, в Волгограде — +37…+38 °С, в Москве не было так жарко, но жара всё равно близко подходит. Нас спасает близость к Арктике, у нас (рядом. — RT) Баренцево море, там сейчас температуры ниже, например в Мурманске — +18 °С, там гораздо холоднее», — объяснил специалист.

В течение недели, по словам Анатолия Цыганкова, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер будет меняться с южного на северный.

«Во вторник, по прогнозам, +30…+32 °С, в среду — +29…+31 °С. В четверг, как я сказал, будет заток прохладного воздуха, ожидается +22…+27 °С, в пятницу — +20…+25 °С. В субботу будет малооблачная температура, предварительно, +24…+29 °С. Может, прогноз будет меняться, но в целом будет очень тепло», — заключил синоптик.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT о том, какая погода ожидает москвичей и жителей Подмосковья в начале недели.

«Атмосферный фронт, который дал нам ливневые дожди, сместится в воскресенье на восток, и мы будем находиться в тёплом секторе атлантического циклона», — объяснила она.

По словам синоптика температура воздуха будет достаточно высокой. В Москве ожидается +28…+30 °С, по области — +25…+30 °С. В понедельник и вторник вероятность дождя небольшая.

Тем не менее, в среду, 8 июля, согласно прогнозу Поздняковой, скажется влияние следующего атмосферного фронта и, несмотря на то, что температура воздуха будет такой же высокой (+30…+31 °С), уже возможны кратковременные дожди.

«То есть погода довольно неустойчивая, температура воздуха выше климатической нормы на 4—5 °С и ливневые дожди. Говоря климатическим языком, типичная погода тропиков», — подытожила Татьяна Позднякова.

В отношении прогноза на оставшиеся два месяца лета ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Москва 24» рассказал, что июль и август «тревог не вызывают». ПО его словам, в эти месяцы в столице не будет экстремальных параметров по холоду или по осадкам.

Также по теме «Понижение температуры будет ощущаться»: синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные После аномальной жары в Москве и во всей Европейской части России похолодает. Температура воздуха упадёт примерно на 10 °С. К концу...

Температурный режим будет держаться в рамках климатической нормы до конца лета: до +15 °С ночью и до +25 °С днём, отметил Тишковец. При этом синоптик не исключил «температурных ям» во второй половине лета.

Жара в регионах

Согласно информации на сайте Гидрометцентра России, жаркая погода и температура выше +40 °С ожидается в ближайшие дни в различных регионах страны.

Так, 6 июня сильную жару синоптики прогнозируют в Волгоградской области — температура может достигать даже +42 °С. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии — до +38 °С.

Кроме того, в начале недели аномальная жара придёт в Саратовскую, Ростовскую, и Астраханскую области.

Отмечается, что высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в этот период будет в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе.

Температурные рекорды

Синоптики Гидрометцентра России отмечают, что первый месяц лета в целом по России оказался очень тёплым. Его средняя температура замкнула первую тройку самых высоких значений за всю историю метеонаблюдений с 1891 года. Ещё теплее июнь был только в 2012 и 2016 гг. Однако температурный фон месяца оказался неравномерным.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал РБК о том, что первая половина 2020 года стала самой тёплой за всю историю метеонаблюдений. С января по июнь синоптики фиксировали разные температурные рекорды во многих регионах страны.

«Первые шесть месяцев 2020 года стали самыми тёплыми за всю историю инструментальных метеонаблюдений в России», — рассказал синоптик.

Январь 2020-го был объявлен самым тёплым в России за последние 140 лет. В апреле в европейской части страны средняя температура превышала норму на пять градусов. В мае Вильфанд сообщил, что чрезвычайно тёплая погода в Западной Сибири держалась не менее 40 дней, что стало «экстремальным событием».