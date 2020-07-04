Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве

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Полина Полетаева
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в начале следующей недели в Москве и Московской области.
Синоптик рассказала о погоде на следующей неделе в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

«В начале следующей недели погода будет получше. Атмосферный фронт, который дал нам ливневые дожди, сместится в воскресенье на восток, и мы будем находиться в тёплом секторе атлантического циклона. Поэтому температура воздуха у нас будет довольно высокая. В Москве ожидается +28…+30 °С, по области — +25…+30 °С», — сказала она.

По словам синоптика, в понедельник и вторник «вероятность дождя небольшая».

«Мы ожидаем, что будет без осадков. А вот в среду скажется влияние следующего атмосферного фронта. Температура воздуха будет такой же высокой — порядка +30…+31 °С. Но возможны кратковременные дожди. То есть погода довольно неустойчивая, температура воздуха выше климатической нормы на 4—5 °С и ливневые дожди. Говоря климатическим языком, типичная погода тропиков», — добавила Позднякова.

Ранее синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве.

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