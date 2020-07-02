Синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о погоде в выходные в Москве.

«Мы будем находиться вблизи атмосферных фронтов, поэтому, безусловно, без осадков не будет», — цитирует РИА Новости Позднякову.

Она сообщила, что «наиболее интенсивный дождь может пройти в ночь на субботу».

«На все дни у нас переменная облачность, местами кратковременные дожди с количеством осадков в дневные часы до 10 мм — больше может быть только в ночь на 4 июля», — рассказала синоптик.

По её словам, в пятницу, 3 июля в Москве ожидается +28...+30 °С.

4 июля, в субботу, ночью ожидается +16...+18 °С, дневная температура — +26...+28 °С.

«5 июля — облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температурный фон практически не изменится: максимальная температура останется на уровне +26...+28 °С, и ночи будут довольно тёплые — около +18 °С», — добавила синоптик.

Ранее метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.