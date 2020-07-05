Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в ряде российских регионов ожидается экстремальная жара, а в некоторых других ожидаются сильные ливни.

«Действительно, опасные явления в Саратовской области — жара до +40 °С 5—7 июля, сильнейшая жара в Ростовской области — +40...+41 °С, в Астраханской области — +40...+42 °С, в Калмыкии — +42...+43 °С. Ещё пусть не +40 °С, но +39 °С, что тоже весьма сомнительная радость, и в Башкортостане», — приводит ТАСС его слова.

По его словам, опасные погодные явления прогнозируются в Краснодарском крае, Хакасии и Туве.

«Опасные явления также в центральных южных районах сегодня и завтра. В районах Краснодарского края сильный и очень сильный дождь. Также гроза, крупный град и ветер до 25 м/с. Ситуация даже ещё более сложная чуть южнее, в Хакасии: сильный и ливневый дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с, а 6 июля — до 30 м/с. Вот это очень опасно», — сказал он.

Он отметил, что ливневые дожди надвигаются на Северо-Западный федеральный округ.

Ранее синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России.