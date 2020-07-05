Синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России

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Синоптики Гидрометцентра России сообщают, что в ближайшие несколько дней на территории некоторых российских регионов ожидается жара +40 °С и выше. Об этом информирует РИА Новости.
Синоптики предупредили о жаре +40 °С в ряде регионов России
  • Reuters

В период с 5 по 7 июля жаркая погода ожидается в Саратовской области. Также жару прогнозируют в Ростовской, Астраханской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях и в Калмыкии.

В Гидрометцентре добавили, что высокая пожароопасность ожидается в Башкирии, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях, на Чукотке и местами в Красноярском крае.

Ранее синоптики предупредили о жаре до +38 °С в Крыму.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода.

Специалист в области питания Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.

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