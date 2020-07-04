Синоптики предупредили о жаре до +38 °С в Крыму

Синоптики предупредили об аномальной жаре до +38 °С в Крыму в ближайшие дни.

«С 4 по 8 июля в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на семь градусов выше климатической нормы. Максимальные температуры воздуха достигнут +33...+38 °С», — приводит РИА Новости сообщение крымского Гидрометцентра.

Уточняется, что наиболее жаркая погода будет в степных и предгорных районах полуострова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд дал прогноз по возвращению жары в европейскую часть России.