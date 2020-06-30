В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о зафиксированных в этом году погодных рекордах в стране.
В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода
  • РИА Новости

Синоптик отметил, что «рекорды постоянно обновляются, но этот год особенный».

«Такого количества различных рекордов метеорологам видеть не приходилось», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он пояснил, что рекорды по температуре, по осадкам обновлялись каждый месяц.

Согласно документам, продемонстрированным Вильфандом, общее количество зафиксированных погодных рекордов превысило 240. 

17 июня сообщалось, что в Петербурге был побит температурный рекорд 115-летней давности.

Специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.

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