В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода
- РИА Новости
Синоптик отметил, что «рекорды постоянно обновляются, но этот год особенный».
«Такого количества различных рекордов метеорологам видеть не приходилось», — цитирует РИА Новости Вильфанда.
Он пояснил, что рекорды по температуре, по осадкам обновлялись каждый месяц.
Согласно документам, продемонстрированным Вильфандом, общее количество зафиксированных погодных рекордов превысило 240.
17 июня сообщалось, что в Петербурге был побит температурный рекорд 115-летней давности.
Специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.