В России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о зафиксированных в этом году погодных рекордах в стране.

Синоптик отметил, что «рекорды постоянно обновляются, но этот год особенный».

«Такого количества различных рекордов метеорологам видеть не приходилось», — цитирует РИА Новости Вильфанда.

Он пояснил, что рекорды по температуре, по осадкам обновлялись каждый месяц.

Согласно документам, продемонстрированным Вильфандом, общее количество зафиксированных погодных рекордов превысило 240.

17 июня сообщалось, что в Петербурге был побит температурный рекорд 115-летней давности.

Специалист в области питания нутрициолог Мария Калугина в беседе с Nation News дала рекомендации по выбору продуктов в жаркую погоду.