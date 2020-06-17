В Петербурге побит температурный рекорд 115-летней давности
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«17 июня в Санкт-Петербурге температура воздуха повысилась до +27,5 °С, тем самым перекрыв абсолютный максимум для этого дня (предыдущий рекорд был отмечен в 1905 году и составлял +27,3 °С)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что итоговое значение температуры воздуха будет известно в 21:00.
В ведомстве добавили, что 18 июня, с высокой вероятностью, также ожидается обновление максимального рекорда по температуре воздуха.
Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд 1892 года для 17 июня.