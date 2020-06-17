В Петербурге побит температурный рекорд 115-летней давности

Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) заявило, что в Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 1905 года.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«17 июня в Санкт-Петербурге температура воздуха повысилась до +27,5 °С, тем самым перекрыв абсолютный максимум для этого дня (предыдущий рекорд был отмечен в 1905 году и составлял +27,3 °С)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что итоговое значение температуры воздуха будет известно в 21:00.

В ведомстве добавили, что 18 июня, с высокой вероятностью, также ожидается обновление максимального рекорда по температуре воздуха.

Ранее сообщалось, что в Москве побит температурный рекорд 1892 года для 17 июня.