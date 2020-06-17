В Москве побит температурный рекорд 1892 года для 17 июня
- АГН «Москва»
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«Побит рекорд температуры, установленный ещё в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 °С — +31,4 °С зафиксировано в Москве... И это не предел», — цитирует его РИА Новости.
В то же время начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пояснил, что рекорд для 17 июня был самым низким по сравнению с другими ближайшими днями.
«Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд», — отметил он.
В частности, рекорд для 16 июня составляет +32 °С.
Ранее синоптики не исключили, что 17 июня температура в Москве может побить рекорд 1892 года, когда было зафиксировано +30,8 °С.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в июне.