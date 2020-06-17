В Москве побит температурный рекорд 1892 года для 17 июня

Короткая ссылка
В среду, 17 июня, на метеорологической станции ВДНХ в Москве было зафиксировано +31,4 °С, что на 0,6 °С превысило температурный рекорд 1892 года для этого дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Москве побит температурный рекорд 1892 года для 17 июня
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Побит рекорд температуры, установленный ещё в 1892 году, то есть при жизни Александра III, и побит с запасом, перекрыт на 0,6 °С — +31,4 °С зафиксировано в Москве... И это не предел», — цитирует его РИА Новости.

В то же время начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пояснил, что рекорд для 17 июня был самым низким по сравнению с другими ближайшими днями.

«Нельзя говорить, что 17 июня самый жаркий день, просто здесь самый слабый рекорд», — отметил он.

В частности, рекорд для 16 июня составляет +32 °С.

Ранее синоптики не исключили, что 17 июня температура в Москве может побить рекорд 1892 года, когда было зафиксировано +30,8 °С.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал о погоде в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить