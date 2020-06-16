Синоптики не исключили температурного рекорда в Москве 17 июня

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Столбик термометра в Москве в среду, 17 июня, может прогреться до +32 °С и побить температурный рекорд 1892 года. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».
Синоптики не исключили температурного рекорда в Москве 17 июня
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Синоптики прогнозируют, что ночью 17 июня температура в столице составит +17 °С...+20 °С, а днём будет в пределах +29 °С...+32 °С.

«Таким образом, 17 июня 2020 года может стать не только самым жарким днём текущего сезона, но и рекордным. Высока вероятность повтора рекорда далёкого 1892 года, когда термометр показал +30,8 °С», — приводит сообщение центра агентство городских новостей «Москва».

По словам специалистов, не исключено также установление нового температурного рекорда.

Ранее ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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