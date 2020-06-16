В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары

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Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве.
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В течение ближайшего часа температура повысится до +30...+31 °С, а в Москве при температуре выше +30 °С по согласованию с МЧС выпускается штормовое предупреждение, потому что большое количество людей негативно ощущают такое воздействие», — приводит ТАСС слова руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он отметил, что в течение этой недели такие предупреждения будут выпускаться часто.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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