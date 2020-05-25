Синоптик дал прогноз на июнь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в июне.

«Июнь, по сегодняшним расчётам, будет тёплым. Положительная аномалия совсем небольшая — +1...+2 °С от положенных многолетних значений. Будет небольшая засушливость — +5% к норме. Июнь довольно благополучный: умеренно тёплый, не влажный, даже с большим количеством солнечных дней, чем обычно», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, отклонение от нормы в июле составит максимум 1,5 °С, а дефицит осадков составит 10—15% от нормы.

Как отметил Тишковец, «макушка лета будет выдающейся», но на экстремальную жару рассчитывать не стоит.

Что касается августа, температура окажется в пределах нормы, а переувлажнение достигнет 15—20%, прогнозирует эксперт.

Он подчеркнул, что в средней полосе России ожидается комфортное лето.

«Это умеренный, комфортный температурный режим. Это значит, что столбики термометров в ночные часы будут колебаться от +10 °С до +15 °С, а днём — от +20 °С до +25 °С», — сказал Тишковец.

Эксперт добавил, что внутри этого периода будут волны похолодания, связанные с циклонами и дождями, также будут периодически зоны более тёплой и солнечной погоды.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели предупредили о штормовом ветре и граде в Тюменской области.