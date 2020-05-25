Спасатели предупредили о штормовом ветре и граде в Тюменской области
- РИА Новости
Как передаёт URA.RU со ссылкой на данные ведомства, также в регионе ожидаются ливни и грозы.
«Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей», — предупредили в региональном управлении МЧС.
Спасатели рекомендовали укрываться от шквального ветра в подъездах, магазинах, подземных переходах.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья.