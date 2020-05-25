Спасатели предупредили о штормовом ветре и граде в Тюменской области

В ГУ МЧС по Тюменской области предупредили о штормовом ветре до 23 м/с и граде в регионе 25 мая.

Как передаёт URA.RU со ссылкой на данные ведомства, также в регионе ожидаются ливни и грозы.

«Ожидаемая непогода способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей», — предупредили в региональном управлении МЧС.

Спасатели рекомендовали укрываться от шквального ветра в подъездах, магазинах, подземных переходах.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с телеканалом «360» прокомментировал распространение холодов на территории Москвы и Подмосковья.