«Понижение температуры будет ощущаться»: синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в выходные

После аномальной жары в Москве и во всей Европейской части России похолодает. Температура воздуха упадёт примерно на 10 °С. К концу недели в столице ожидается +18…+23 °С, погода будет облачной, возможен небольшой дождь.

После аномальной жары в Москве и во всей Европейской части России наступит понижение температуры, сообщают синоптики. Четверг, 18 июня, стал вторым рекордно жарким днём лета, однако в пятницу уже становится облачно и возможны кратковременные дожди.

«В субботу ожидается ещё большая облачность и дожди с грозами, потому что мы будем находиться между двумя антициклонами, вследствие чего придёт холодный воздух и температура понизится. В выходные ожидается +23 °С. В понедельник в Москве ожидается +20…+21 °С. То есть жара спадёт после кратковременных ливневых дождей», — рассказал RT главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT также отметил, что в пятницу, 19 июня, погода будет жаркой, однако температуры, превышающей отметку 30 °С, уже не прогнозируется.

«Температура будет выше нормы примерно на 5 °С. Ночные температуры достаточно высокие — +16…+18 °С. Дневные ожидаются около +27…+29 °С. Также возможны небольшие кратковременные дожди», — объяснил Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, дожди в регионе будут с грозой. Затем начнутся изменения циркуляции воздуха. В первой половине субботы погода будет комфортной — +26…+28 °С. Наиболее заметные изменения погоды произойдут в воскресенье, когда в дневные часы ожидается +18…+23 °С.

По сравнению с температурой, которая была зафиксирована на текущей неделе, произойдёт понижение на 10 °С. По словам Вильфанда, такой температурный фон, согласно климатическим данным, полностью соответствует концу второй и началу третьей декады июня.

«Поэтому нельзя говорить о похолодании. Это не похолодание, это понижение температуры. Но, конечно, понижение температуры на 10 °С будет ощущаться. Характер погоды также будет меняться», — отметил метеоролог.

В ночь на воскресенье возможен небольшой дождь. Начиная с 20 июня погода будет более облачной. По его словам, 22 июня температурный фон существенно не изменится. Ночные температуры — +8…+12 °С, дневные — до +22 °С.

В центре «Фобос» отмечают, что жара — это «хороший фундамент» для грозовой активности. Атмосфера становится неустойчивой, и погода может резко испортиться.

В среду так произошло на востоке Центрального района и на северо-западе России, сообщают синоптики центра «Фобос». В Ленинградской, Ивановской, Нижегородской и Ярославской областях жара и солнце в какой-то момент сменились на ливни с грозами. Местами интенсивность осадков превышала 20—30 мм за 12 часов.

Отмечается, что массивы кучево-дождевых облаков спровоцируют грозы, местами с градом и шквалистым ветром.

Ранее в пресс-службе ГБУ «Гормост» напомнили о том, что московские фонтаны не предназначены для купания. Об этом сообщило РИА Новости.

«Фонтаны являются механическим сооружением для улучшения эстетического восприятия окружающей среды, для купания не предназначены. Функции охраны правопорядка у фонтанов ГБУ «Гормост» не несёт», — подчеркнули в пресс-службе.

Также по теме «Нормальные значения для середины июня»: синоптики сообщили о скором понижении температуры в Москве Синоптики прогнозируют похолодание, которое принесёт дожди и грозы в столичный регион. Жаркая погода продлится до пятницы, 12 июня,...

Кроме того, в МЧС рассказали о правилах безопасного поведения на воде. Купаться рекомендуют в специально оборудованных местах, где дежурят спасатели и медицинские работники. Наиболее подходящее время для купания — утро или вечер, когда солнце греет, но нет риска перегрева.

Температура воздуха во время купания должна быть в пределах +20...+25 °С, а температура воды — более +15 °С. Также перед купанием следует проверить прогноз погоды: отправляться на водоем можно только в случае, если нет штормового предупреждения.

Ранее в беседе с сайтом «Москва 24» заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал, как следует проводить время на пляже. Он напомнил, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.

«Это усугубит положение. Человек становится наиболее подвержен риску утопления», — сказал Щетинин.

Специалист отметил, что не следует находиться в воде слишком долго. Особое внимание уделять детям, потому что они не контролируют ситуацию, подчеркнул спасатель.

Кроме того, Щетинин напомнил о важности использования защитного крема, солнцезащитных очков и головного убора.