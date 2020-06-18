В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России

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Температура на европейской части России снизится на 10 °С к выходным, а на Урале и в некоторых регионах Сибири будут наблюдаться холодные аномалии. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России
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«Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до +18...+20 °С, ночные температуры понизятся до +10 °С», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд отметил, что такие температуры нельзя назвать похолоданием, так как погода приблизится к своим нормальным показателям для середины июня.

По словам синоптика, холодные аномалии будут наблюдаться в других регионах страны.

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на 6 °С. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры +8..+9 °С», — сказал Вильфанд.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» дала прогноз погоды в столице на конец недели.

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