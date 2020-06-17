Вильфанд предупредил об опасности московской жары

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.
Вильфанд предупредил об опасности московской жары
  • © Александр Натрускин
  • РИА Новости

По его словам, жара, которая установилась в последние дни в Москве, характерна, скорее, для июля.

Причём особую опасность представляет ультрафиолетовая радиация, которая в данный момент находится на очень высоком уровне.

«Специализированный индекс достигает шести-восьми единиц. Это очень много, поэтому врачи рекомендуют в полуденные часы находиться дома. А если уж на улице, то только в тени. Потому что ультрафиолет очень негативно влияет на кожу человека, на слизистую глаз», — приводит kp.ru слова Романа Вильфанда. 

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» дала прогноз погоды в столице на конец недели.

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