Вильфанд предупредил об опасности московской жары

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасных последствиях жары в Москве.

По его словам, жара, которая установилась в последние дни в Москве, характерна, скорее, для июля.

Причём особую опасность представляет ультрафиолетовая радиация, которая в данный момент находится на очень высоком уровне.

«Специализированный индекс достигает шести-восьми единиц. Это очень много, поэтому врачи рекомендуют в полуденные часы находиться дома. А если уж на улице, то только в тени. Потому что ультрафиолет очень негативно влияет на кожу человека, на слизистую глаз», — приводит kp.ru слова Романа Вильфанда.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы, метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с телеканалом «360» дала прогноз погоды в столице на конец недели.