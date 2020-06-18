Синоптики прогнозируют спад жары в выходные дни

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать москвичам во второй половине недели.
Синоптики прогнозируют спад жары в выходные дни
  • АГН «Москва»

«Сегодня мы ещё будем близки к рекорду, ожидается до +31 °С. Вполне возможно, что сегодняшний день станет вторым рекордно жарким. Завтра будет больше облаков, поэтому температура может и не превысить 30-градусную отметку», — сказала она.

Метеоролог отметила, что в пятницу «возможны кратковременные дожди».

«В субботу ожидается ещё большая облачность и дожди с грозами, потому что мы будем находиться между двумя антициклонами. Вследствие чего придёт холодный воздух и температура понизится. В выходные ожидается +23 °С. По прогнозу в понедельник в Москве +20…+21 °С. То есть жара спадёт после кратковременных ливневых дождей», — заключила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить