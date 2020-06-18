Синоптики прогнозируют спад жары в выходные дни

Главный специалист Метеобюро Москвы метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать москвичам во второй половине недели.

«Сегодня мы ещё будем близки к рекорду, ожидается до +31 °С. Вполне возможно, что сегодняшний день станет вторым рекордно жарким. Завтра будет больше облаков, поэтому температура может и не превысить 30-градусную отметку», — сказала она.

Метеоролог отметила, что в пятницу «возможны кратковременные дожди».

«В субботу ожидается ещё большая облачность и дожди с грозами, потому что мы будем находиться между двумя антициклонами. Вследствие чего придёт холодный воздух и температура понизится. В выходные ожидается +23 °С. По прогнозу в понедельник в Москве +20…+21 °С. То есть жара спадёт после кратковременных ливневых дождей», — заключила Позднякова.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о холодных аномалиях в России.