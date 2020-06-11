«Нормальные значения для середины июня»: синоптики сообщили о скором понижении температуры в Москве

Синоптики прогнозируют похолодание, которое принесёт дожди и грозы в столичный регион. Жаркая погода продлится до пятницы, 12 июня, затем температура понизится. В грядущие выходные в ночные часы ожидается +14…+16 °С, а в дневные не выше +20 °С.

Синоптики сообщили о скором похолодании в Москве. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, что жаркая погода продлится в Москве до пятницы.

«А двенадцатого числа в Москву придёт холодный атмосферный фронт. В первой половине дня воздух успеет прогреться до +27 °С. А вот потом будут сильные ливневые дожди с грозами и начнётся адвекция холодного воздуха. В результате чего в субботу температура станет значительно ниже», — пояснила она.

Так, в грядущие выходные в ночные часы ожидается +14…+16 °С, а в дневные — не выше +20 °С. Тем не менее, по словам синоптика, погода будет комфортной: «Солнце будет ярким, можно будет позагорать и поработать при комфортной температуре».

В беседе с RT научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в субботу, 13 июня, по всей стране температура понизится примерно на десять градусов по сравнению с той, которая наблюдается сейчас.

«Была очень тёплая погода в Северо-Западном федеральном округе, послезавтра в Мурманской области заморозки, ночью до -1 °С», — рассказал метеоролог.

Вильфанд объяснил RT, что в пятницу через центр европейской части России будет проходить фронт, который принесёт дожди и грозы.

«В субботу мы вернёмся к своим нормальным значениям, которые характерны для середины июня. Даже на один-два градуса температура будет ниже. То есть произойдёт заметное понижение», — отмечает научный руководитель Гидрометцентра.

Тем не менее Вильфанд отметил, что в ряде южных регионов страны, в Центрально-Чернозёмном районе, в Южном федеральном округе будет преобладать жаркая погода. В Воронежской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае — +35…+37 °С. В Астраханской области в ближайшее дни ожидается до +40 °С.

Специалисты центра «Фобос» отмечают, что почти на всей европейской территории России с начала недели температурный режим значительно выше климатической нормы.

«Даже в Коми и Поморье накануне было выше +31°, это рекордные цифры. А в Нарьян-Маре, на берегу Ледовитого океана зафиксирован максимум XXI века — +24,2°» — сообщают синоптики.

Специалисты отмечают, что высокая температура, державшаяся в стране всю неделю, спровоцировала усиления восходящих потоков, из-за чего стали возникать небольшие, но мощные грозовые ячейки.

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«На Русской равнине начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана. Облачная гряда, связанная с ним, протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря. Наиболее интенсивные осадки — свыше половины месячной нормы — ожидаются в Архангельской области», — сообщают специалисты центра.

По данным синоптиков, уже в субботу на большей части Центра и Северо-Запада температура воздуха не превысит +20 °С. При этом в регионах, которые окажутся между холодным и тёплым фронтами, ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд говорил RT, что летом 2020 года в России будет преимущественно переменчивая погода: жара будет чередоваться с дождями и холодом.

«Изменчивость будет характерна для всего лета», — отмечал метеоролог.

Напомним, в начале недели мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции и пропускной режим, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Уже несколько недель — медленно, но верно — пандемия идёт на спад. Снижается количество новых случаев заражения, из больниц выписывается больше людей, чем вновь поступает. Всё это позволяет шаг за шагом переходить к нормальной жизни», — подчеркнул мэр.

Он также объявил о снятии ограничений на работу ряда предприятий. Так, заведения общепита откроются в Москве в два этапа: с 16 июня заработают летние веранды, а с 23 июня — кафе и рестораны.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что, несмотря на поэтапное снятие ограничений, масочный режим, мытьё рук и дезинфекция поверхностей в помещениях должны сохраняться, все эти меры необходимо «неукоснительно соблюдать».

«Мы снимаем ограничения, но правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются и они должны выполняться», — подчеркнула главный санитарный врач России.