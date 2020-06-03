«Изменчивость погоды будет характерна для всего лета»: в столичном регионе ожидается потепление

Согласно прогнозам синоптиков, со второй половины дня четверга, 4 июня, в столичном регионе начнёт теплеть. Дожди в Москве и Подмосковье продлятся до конца недели, но на выходных они уже станут кратковременными. В четверг и в пятницу температура будет держаться в диапазоне +20 °С, в выходные ожидается до +25 °С.

Со второй половины дня четверга, 4 июня, в столичном регионе начнёт теплеть, прогнозируют синоптики. Дожди в Москве и Подмосковье продлятся до конца недели, но на выходных они уже станут кратковременными.

В ночь на четверг дожди могут усилиться, однако днём наметится тенденция к улучшению погоды, рассказала RT главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«К полудню будет облачно, с прояснениями. Температура днём повысится до +18...+20 °С», — пояснила синоптик.

В конце рабочей недели столичный регион будет находиться с тёплой стороны циклона. Поэтому при переменной облачности в ночные часы осадков практически не ожидается, а днём возможны лишь кратковременные дожди.

В пятницу температурный фон останется практически таким же, как и в предыдущий день, — около +20 °С. В ночь на субботу в регионе ожидается от +7 до +12 °С, а дневная температура будет колебаться от +17 до +22 °С. В Москве днём будет +20...+22 °С. В воскресенье, прогнозируют синоптики, станет ещё теплее — и ночью, и днём. Ночью ожидается температура от +14 до +16°С, днём +23...+25 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил RT, что в четверг днём начнёт меняться циркуляция воздуха: в столицу начнут приходить тёплые воздушные массы сначала с востока, затем с юго-востока и с юга. Поэтому во второй половине четверга, а также в пятницу, субботу и в воскресенье будет происходить перемещение тёплых воздушных масс. Ожидается переменная облачность, будет выглядывать солнце.

«Иногда будут и дожди, но дожди эти будут летними, тёплыми и непродолжительными. В четверг и в пятницу температура будет держаться в диапазоне +20 °С. В субботу температура повысится до +23 °С, а воскресенье ожидается до +25 °С. В последующие дни понижения температуры не прогнозируется», — утверждает Роман Вильфанд.

В целом, практически по всей территории страны температура воздуха ожидается около и выше нормы, отмечает синоптик: «Погода будет неоднородной, эта неделя прекрасный пример изменчивости летней погоды, когда температура в начале недели соответствует апрельской погоде, а в конце — июльской».

«Вот такая изменчивость будет характерна для всего лета», — полагает Вильфанд.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также подтвердил RT, что в конце недели и выходные в столичном регионе ожидается хорошая погода.

По его словам, к выходным ожидается переменная облачность с прояснениями, также вырастет и атмосферное давление.

«Температуры будут практически летними. В ночь на субботу +9...+14 °С, а днём +20...+24°С. В ночь на воскресенье +12...+17 °С, нём +21...+26 °С. Примерно такая же погода ожидается и в понедельник и вторник, в начале следующей недели», — сказал Цыганков.

Что касается прогноза на лето 2020 года, главный специалист столичного метеобюро отметила, что модели долгосрочных прогнозов крайне неустойчивы. Однако, согласно прогнозу Гидрометцентра, все три месяца лета ожидаются выше климатической нормы на градус – полтора.

«Так что у нас есть перспектива и она радужная», — заключила Позднякова.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков также подтвердил: «В целом по России лето будет жаркое».

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Напомним, с 1 июня в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в столице стартовал второй этап смягчения ограничительных мер.

Горожанам разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. с 5:00 и до 09:00 это можно делать без ограничений. При этом с 09:00 и до 21:00 жители города могут выходить на прогулку по графику, который можно найти на портале mos.ru.

Комментируя график прогулок, столичные власти подчёркивают, что это — вынужденная мера для сохранения здоровья москвичей.

«Что будет, если истосковавшиеся по гулянью москвичи одновременно все выйдут? Конечно, мы очень опасаемся этого, и ни в коем случае нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации. Поэтому мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как будет действовать этот режим в течение двух недель, и если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать дальнейшие меры по ослаблению режима», — подчёркивала в конце мая заммэра Москвы Анастасия Ракова.