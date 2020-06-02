Синоптики рассказали, когда прекратятся затяжные дожди в Москве

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Анастасия Румянцева
Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, какая погода ожидается в Москве в ближайшие несколько дней.
Синоптики рассказали, когда прекратятся затяжные дожди в Москве
  • РИА Новости

«Обнадёживающий прогноз. Во всяком случае, такая холодная и дождливая погода будет до четверга включительно. В четверг затяжные дожди уже прекратятся. Но лучше сказать — к пятнице, потому что в ночь на четверг ещё может быть много дождя и в первой половине дня», — рассказала Позднякова. 

Синоптик также отметила, что в пятницу будет уже значительно теплее, но кратковременные дожди ещё возможны.

«В субботу и в воскресенье температура уже в Москве будет где-то +20...+22 °С, и если будут собираться дожди, то это будет такой летний (дождь. — RT), в послеполуденные часы из редкой, такой кучевой облачности. То есть погода идёт на улучшение к концу календарной недели», — заключила она.

Ранее стало известно, что Москве во вторник, 2 июня, ожидается до +14 °С.

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