В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву вернётся тепло

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в Москву вернётся тепло.

«Начиная с ночи воскресенья придёт по-настоящему летняя погода: ночные температуры будут +13...+15 °С, а дневные — +23...+25 °С. В субботу будет уже +22...+24 °С, в воскресенье — +23…+25 °С», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, в выходные придёт настоящее лето.

Ранее Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни Москву ждёт дождливая погода.

URA.RU сообщало, что синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие дни.