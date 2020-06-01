Синоптики предупредили о грозах и дождях в Челябинской области

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Синоптики предупредили о непогоде в Челябинской области в ближайшие дни.
Синоптики предупредили о грозах и дождях в Челябинской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

По прогнозу регионального ЦГМС, 2, 3 и 4 июня днём и ночью возможны кратковременные дожди и грозы.

Как ожидается, температура на севере региона опустится до +12 °С.

Анормальная жара сохранится в некоторых южных районах во вторник и среду — +26...+27 °С. К четвергу и там станет прохладнее — до +22 °С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

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