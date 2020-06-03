В Гидрометцентре назвали дату наступления «настоящего лета» в Москве

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По-летнему тёплая погода придёт в Москву в четверг, 4 июня. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В Гидрометцентре назвали дату наступления «настоящего лета» в Москве
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«Прямо как в присказке — после дождичка в четверг к нам приходит настоящее и долгожданное лето. Температура будет +20...+22 °С. В субботу температура ещё повысится», — приводит ТАСС его слова.

Вильфанд уточнил, что в воскресенье, 7 июня, температура в столице может подняться до +25 °С.

«Особенно температура будет выше нормы с субботы. Если в пятницу ещё температура выше нормы на 1 °С, то уже 6 и 7 июня температура выше нормы градуса на три», — отметил синоптик.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на МЧС предупредил москвичей о сильных дождях, грозе и ветре в среду, 3 июня.

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