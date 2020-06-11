В Москве с начала июня выпало почти 90% месячной нормы осадков

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С начала июня в Москве выпало 87% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
В Москве с начала июня выпало почти 90% месячной нормы осадков
  • globallookpress.com

По его словам, особенно сильные дожди прошли в северных и западных районах города.

«Местами количество выпавших за сутки осадков сопоставимо с двумя третьими июньской нормы дождей. В центре мегаполиса: на ВДНХ выпало 4 мм, на Балчуге — 6 мм. А вот на окраинах ливни были существенными, в районах Строгино и Тушино выпало 10—11 мм дождя, в Немчиновке — 18 мм, а в Михайловском — 48 мм», — сказал Леус в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что первая декада июня «принесла в Москву уже 87% от месячной нормы осадков», а в отдельных населённых пунктах могло выпасть ещё больше.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в выходные в Москве.

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