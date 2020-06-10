Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какой погоды стоит ждать в выходные в Москве.

«В пятницу у нас начнёт меняться погода. До этого дня в столице будет сохраняться жаркая погода. А вот 12 июня в Москву придёт холодный атмосферный фронт. В первой половине дня воздух успеет прогреться до +27 °С. А потом будут сильные ливневые дожди с грозами», — сказала она.

Синоптик отметила, что в пятницу будет происходить «адвекция холодного воздуха».

«В результате чего в субботу температура станет значительно ниже. В ночные часы — +14…+16 °С, а в дневные — +18…+20 °С. Практически на таком же уровне температура будет удерживаться и в воскресенье. Температура в воскресенье и понедельник будет хоть и прохладной по нашим меркам, но очень комфортной для отдыха. Потому что солнце будет ярким, температура около +20 °С», — добавила Позднякова.

Ранее синоптики сообщили, что Россию ждёт «арктическое вторжение».