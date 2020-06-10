Синоптики прогнозируют «арктическое вторжение»

Синоптики прогнозируют, что Россию ждёт «арктическое вторжение». Об этом сообщает сайт «Метеовести».

Сообщается, что на Русской равнине «начинается вторжение холодного фронта с Северного Ледовитого океана».

Связанная с холодным фронтом облачная гряда «протянется от устья Оби и Енисея к побережью Балтийского моря».

Отмечается, что «поток холода будет пробиваться всё дальше вглубь континента» и, согласно прогнозам, к выходным вне зоны «арктического вторжения» останется лишь крайний юг России.

Согласно данным синоптиков, в субботу, 13 июля, на большей части Центральной части и Северо-Запада России ожидается температура воздуха не выше +20 °С.

Ранее Newinform сообщал, что в среду, 10 июня, на большей части Ленинградской области ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах — грозы и ливни.