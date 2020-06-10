В Москве 10 июня ожидается до +30 °С
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +28…+30 °C.
Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.
Ветер юго-восточный, 3—8 м/с.
Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.
Ранее врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак оценил опасность жары для здоровья.
По его словам, в период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии.