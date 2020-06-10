В Москве 10 июня ожидается до +30 °С

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В Москве в среду, 10 июня, ожидается до +30 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В Москве 10 июня ожидается до +30 °С
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +28…+30 °C.

Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь.

Ветер юго-восточный, 3—8 м/с.

Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

Ранее врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак оценил опасность жары для здоровья.

По его словам, в период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии.

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