В Москве 10 июня ожидается до +30 °С

В Москве в среду, 10 июня, ожидается до +30 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит +28…+30 °C. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный, 3—8 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба. Ранее врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак оценил опасность жары для здоровья. По его словам, в период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии.