Врач оценил влияние жары на здоровье
- РИА Новости
«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, ситуация может обостриться у тех, кто страдает гипертонической, ишемической болезнью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Шарандак также рекомендует воздерживаться от лишних нагрузок, делать всё умеренно и аккуратно.
Кроме того, эксперт отметил особую необходимость соблюдения предписаний врачей.
«Нельзя забывать про приём своих препаратов, но, возможно, дозу придётся корректировать. Для этого надо обращаться к врачу», — добавил он.
Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.