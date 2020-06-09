Врач оценил влияние жары на здоровье

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак оценил опасность жары для здоровья.
Врач оценил влияние жары на здоровье
  • РИА Новости

«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, ситуация может обостриться у тех, кто страдает гипертонической, ишемической болезнью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шарандак также рекомендует воздерживаться от лишних нагрузок, делать всё умеренно и аккуратно.

Кроме того, эксперт отметил особую необходимость соблюдения предписаний врачей.

«Нельзя забывать про приём своих препаратов, но, возможно, дозу придётся корректировать. Для этого надо обращаться к врачу», — добавил он.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить