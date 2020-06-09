Врач оценил влияние жары на здоровье

Врач-кардиолог, профессор Александр Шарандак оценил опасность жары для здоровья.

«В период жаркой погоды могут обостриться все хронические заболевания. Могут проявиться острые заболевания у тех, кто соблюдал режим самоизоляции и страдал от гиподинамии», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, ситуация может обостриться у тех, кто страдает гипертонической, ишемической болезнью и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Шарандак также рекомендует воздерживаться от лишних нагрузок, делать всё умеренно и аккуратно.

Кроме того, эксперт отметил особую необходимость соблюдения предписаний врачей.

«Нельзя забывать про приём своих препаратов, но, возможно, дозу придётся корректировать. Для этого надо обращаться к врачу», — добавил он.

Ранее семейный врач Алексей Добровольский в беседе с Nation News оценил опасность жары для здоровья.