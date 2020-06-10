В Гидрометцентре рассказали о резкой смене погоды в Москве

Короткая ссылка
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резкой смене погоды в Москве.
В Гидрометцентре рассказали о резкой смене погоды в Москве
  • РИА Новости

«Хорошо, что станет прохладнее. Когда температура пять дней подряд превышает норму на пять и более градусов, — это уже, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасно для здоровья», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

В пятницу, 12 июня, дневная температура понизится. В Москве дневной максимум будет находиться в диапазоне +24...+26 ˚С, в Московской области +21...+26 ˚С.

В субботу, 13 июня, ночью ожидается +11...+16 ˚С, днём до +21 ˚С, в воскресенье ночью +9...+14 ˚С, днём до +23 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить