В Гидрометцентре рассказали о резкой смене погоды в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резкой смене погоды в Москве.

«Хорошо, что станет прохладнее. Когда температура пять дней подряд превышает норму на пять и более градусов, — это уже, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, опасно для здоровья», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

В пятницу, 12 июня, дневная температура понизится. В Москве дневной максимум будет находиться в диапазоне +24...+26 ˚С, в Московской области +21...+26 ˚С.

В субботу, 13 июня, ночью ожидается +11...+16 ˚С, днём до +21 ˚С, в воскресенье ночью +9...+14 ˚С, днём до +23 ˚С.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в июне.