Спасатель рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже
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В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.
«Это усугубит положение. Человек становится наиболее подвержен риску утопления», — сказал Щетинин.
По его словам, купаться можно только в отведённых для этого местах, на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и есть плавательные средства для спасения утопающих.
«Дно водоёма должно быть чистым, без посторонних предметов, которые могут нанести вред», — заявил он.
Как подчеркнул Щетинин, не следует находиться в воде слишком долго.
«Особое внимание уделять детям. Потому что дети не контролируют ситуацию», — добавил он.
Что касается времени, то для отдыха у воды нужно выбирать утренние и вечерние часы, считает Щетинин.
«Час-два утром и час-два вечером на открытом солнце, но использовать защитную мазь, тёмные очки. Головной убор, безусловно, нужен», — пояснил эксперт.
При любых непредвиденных обстоятельствах он советует обратиться либо к дежурящим спасателям, либо в службу 112.
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