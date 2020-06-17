Спасатель рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже

Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Сергей Щетинин рассказал о правилах поведения во время отдыха на пляже.

В беседе с сайтом «Москва 24» он напомнил, что ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь.

«Это усугубит положение. Человек становится наиболее подвержен риску утопления», — сказал Щетинин.

По его словам, купаться можно только в отведённых для этого местах, на оборудованных пляжах, где дежурят спасатели и есть плавательные средства для спасения утопающих.

«Дно водоёма должно быть чистым, без посторонних предметов, которые могут нанести вред», — заявил он.

Как подчеркнул Щетинин, не следует находиться в воде слишком долго.

«Особое внимание уделять детям. Потому что дети не контролируют ситуацию», — добавил он.

Что касается времени, то для отдыха у воды нужно выбирать утренние и вечерние часы, считает Щетинин.

«Час-два утром и час-два вечером на открытом солнце, но использовать защитную мазь, тёмные очки. Головной убор, безусловно, нужен», — пояснил эксперт.

При любых непредвиденных обстоятельствах он советует обратиться либо к дежурящим спасателям, либо в службу 112.

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