Синоптик назвал причину жаркой погоды в Москве этим летом

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал RT о причинах значительного повышения летних температур в столичном регионе.

По словам синоптика, переменчивый характер погоды в Москве объясняется тем, что Москва находится на стыке холодной и тёплой воздушных масс.

«В этому году получилось так, что тропики очень жаркие… Вдоль Каспийского моря через Астрахань, Волгоград эту жару выносит до Москвы… Если посмотреть вчерашние температуры, в районе Астрахани было почти +39 °С, в Волгограде +37...+38 °С, в Москве не было так жарко, но жара всё равно близко подходит. Нас спасает близость к Арктике, у нас (рядом. — RT) Баренцево море, там сейчас температуры ниже, например, в Мурманске +18 °С, там гораздо холоднее. Когда оттуда заток холода идёт, это как раз нас спасает», — объяснил специалист.

Цыганков добавил, что на следующей неделе также ожидается жаркая погода, и отметил, что «в четверг, 9 июля, мы получим небольшую прохладу на два дня, после чего опять вернёмся к теплу».

«На следующей неделе будет переменная облачность, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы практически во все дни, кроме субботы. Ветер будет меняться с южного на северный, в четверг будет прохладный ветер... Ночные температуры будут в промежутке +15…+18 °С, дневные — +28…+30 °С. Во вторник, по прогнозам, — +30…+32 °С, в среду — +29…+31 °С. В четверг, как я сказал, будет заток прохладного воздуха, ожидается +22…+27 °С, в пятницу — +20…+25 °С. В субботу будет малооблачная погода, предварительно +24…+29 °С», — рассказал синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первые шесть месяцев 2020 года на территории России оказались самыми тёплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений.