Врач оценил опасность переменчивой погоды в июле

Короткая ссылка
Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал о возможной опасности переменчивой погоды в июле.
Врач оценил опасность переменчивой погоды в июле
  • © Официальный сайт мэра Москвы

«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, на прогулку лучше выходить в утреннее и вечернее время.

Как отметил Тимаков, одеваться следует по погоде.

«Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть», — сказал он.

Ранее «Юга.ру» сообщал о жаре до +39 ˚С в Краснодарском крае.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить