Врач оценил опасность переменчивой погоды в июле

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков рассказал о возможной опасности переменчивой погоды в июле.

«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, на прогулку лучше выходить в утреннее и вечернее время.

Как отметил Тимаков, одеваться следует по погоде.

«Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть», — сказал он.

Ранее «Юга.ру» сообщал о жаре до +39 ˚С в Краснодарском крае.