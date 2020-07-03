Врач оценил опасность переменчивой погоды в июле
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«Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, на прогулку лучше выходить в утреннее и вечернее время.
Как отметил Тимаков, одеваться следует по погоде.
«Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть», — сказал он.
Ранее «Юга.ру» сообщал о жаре до +39 ˚С в Краснодарском крае.