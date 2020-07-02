Спасатели предупредили о жаре до +39 ˚С в Краснодарском крае

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Спасатели предупредили о жаре в Краснодарском крае в ближайшие дни.
Спасатели предупредили о жаре до +39 ˚С в Краснодарском крае
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По прогнозу Северо-Кавказского гидрометцентра, с 3 по 5 июля в северных, северо-восточных и восточных районах ожидается до +39 ˚С.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций. Спасатели напоминают о необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.

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