Полугодие в России стало самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первые шесть месяцев 2020 года на территории России оказались самыми тёплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений.
Полугодие в России стало самым тёплым за всю историю метеонаблюдений
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

Как отметил метеоролог, значительный вклад в рекорд внесли значения экстремально тёплых зимних месяцев. В январе температура в России была в среднем на 10—11 градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что в России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода.

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