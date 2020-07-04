Полугодие в России стало самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что первые шесть месяцев 2020 года на территории России оказались самыми тёплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений.

«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — приводит Интерфакс слова Вильфанда.

Как отметил метеоролог, значительный вклад в рекорд внесли значения экстремально тёплых зимних месяцев. В январе температура в России была в среднем на 10—11 градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд заявил, что в России зафиксировали более 240 погодных рекордов за полгода.