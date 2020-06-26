Похолодание после 30-градусной жары: синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие дни

К концу недели в Москву снова вернётся жара, однако смена погоды будет происходить постепенно. В выходные ожидается +25…+30 °C. Осадки возможны, но дожди будут кратковременными. На фоне погодных изменений эксперты рассказали о мерах предосторожности, которые следует соблюдать в условиях жары. Вместе с тем синоптики предупредили, что вслед за высокими температурными показателями текущей недели ожидается похолодание до +19...+22 °C днём. На этом фоне также усилятся дожди.

Согласно прогнозам синоптиков, к концу текущей недели в Москву вернётся жара.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT сказал, что с пятницы будет наблюдаться существенно более высокий температурный фон. Москва окажется в области высокого давления.

«В пятницу, субботу и воскресенье ожидается +25…+30 °C. Осадки возможны, но дожди будут кратковременными», — заключил метеоролог.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова подтвердила, что в выходные дни температура повысится до +30 °C. Однако говорить об аномальной жаре не стоит, полагает синоптик.

«Аномальная жара — это когда у нас больше пяти дней держится температура выше +30 °C», — пояснила Позднякова.

Центр «Фобос» прогнозирует, что в Центральной России в последние дни недели ожидается преимущественно солнечная погода. Пик потепления придётся на субботу — температура поднимется примерно до +30 °C.

Вместе с тем, как уточнил позднее Вильфанд, уже в начале следующей недели в Центральной России ожидается заметное похолодание из-за надвигающегося циклона.

«Уже и ночью будет +10...+12 °C, днём будет +19...+22 °C... По сравнению с 30—32-градусной жарой это заметное понижение», — цитирует синоптика РИА Новости.

По словам Вильфанда, во вторник похолодание окажется ещё более заметным, на этом фоне усилятся дожди. Как пояснил синоптик, эти явления будут также наблюдаться в Северо-Западном федеральном округе. По его словам, по-прежнему холодно будет в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири.

Меры предосторожности

Главный научный сотрудник и заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич побеседовал с RT о мерах защиты в условиях жары.

Специалист посоветовал стараться минимальное время находиться под солнцем, одеваться в лёгкую белую одежду и обязательно носить головной убор.

«Если вы идёте по улице, где нет никакой зелени, заходите хотя бы на несколько минут в общественные места, где работают кондиционеры, скажем, в магазины», — предлагает Ревич.

Во время жары также рекомендуется несколько изменить свои привычки, употреблять минимальное количество алкоголя и меньше курить. Наряду с этим следует снизить физические упражнения, требующие большой нагрузки, поскольку из-за этого страдает сердечно-сосудистая система.

Кроме того, профессор посоветовал по возможности избегать приёма жирной пищи, сладких газированных напитков и максимально перейти на употребление овощей и фруктов. Доктор медицинских наук подчеркнул, что важно, чтобы питание было лёгким и организму было легче справляться.

Наиболее комфортным для отдыха курортом России научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал Геленджик, где, по его словам, температура воды уже достигла +24 °C, а с середины июля ожидается до +26 °C.

«Все люди очень разные. Есть люди, которым, например, нравится более жаркая погода. Им тогда на Северный Кавказ, на Черноморское побережье. Даже не на Черноморское побережье, а на Азовское море. Там температура будет доходить до +33…+35 °C в течении большинства дней июля», — пояснил он.

Снятие ограничений

Напомним, что со вторника, 23 июня, в столице начался третий этап снятия ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В полном объёме начали работу объекты общественного питания, также снимаются ограничения на работу детских садов, фитнес-клубов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов и туристических агентств.

Кроме того, вновь разрешается использование городской инфраструктуры. Речь идёт о лавочках, качелях и уличных тренажёрах. Наряду с этим открывается пассажирская навигация по Москве-реке и возвращаются к обычному режиму работы учреждения социальной защиты населения.

Всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в России идёт на убыль, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в первую очередь речь идёт о Москве, где растёт уровень популяционного иммунитета. Тем не менее глава Минздрава напомнил, что нужно по-прежнему соблюдать меры предосторожности.