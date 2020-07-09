В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи

Власти Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации в 59 районах и двух городских округах из-за засухи.

Об этом сообщает региональное правительство.

«На заседании КЧС признано необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов (Барнаула и Славгорода) — территорий, подвергшихся проявлению особо опасных агрометеорологических явлений», — говорится в заявлении.

Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, уже сейчас следует начать официальную оценку ущерба, чтобы возместить пострадавшим хозяйствам часть убытков.

Ранее в ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи.