В Алтайском крае ввели режим ЧС из-за засухи
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Об этом сообщает региональное правительство.
«На заседании КЧС признано необходимым ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пределах границ 59 сельских муниципальных районов и двух городских округов (Барнаула и Славгорода) — территорий, подвергшихся проявлению особо опасных агрометеорологических явлений», — говорится в заявлении.
Как отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко, уже сейчас следует начать официальную оценку ущерба, чтобы возместить пострадавшим хозяйствам часть убытков.
Ранее в ряде городов Кубани ввели подачу воды по графику из-за засухи.