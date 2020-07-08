Врач напомнила о влиянии жары на здоровье

Врач-терапевт Анна Яровая напомнила о влиянии жары на здоровье.

«Долгие эпизоды жаркой погоды, которая сопровождается дождями и грозами, негативно воздействуют на самочувствие людей преклонного возраста, с хроническими заболеваниями», — цитирует эксперта «Вечерняя Москва».

Как отметила Яровая, солнечные волны оказывают влияние на когнитивные способности, причём как пожилых, так и молодых людей.

Врач советует тем, кто особенно чувствителен к погодным скачкам, не забывать принимать назначенные врачом медикаменты, избегать прямых солнечных лучей, не находиться в течение длительного времени на солнцепёке.

«Обезопасить себя можно несколькими способами: пить больше воды, избегать физических нагрузок, соблюдать режим сна, принимать вовремя таблетки. Избегать нужно также и умственной нагрузки. Во время прогулок необходимо выбирать тенистые места», — сказала Яровая.

Ранее диетолог, нутрициолог Александра Ноев в беседе с Newinform дала рекомендации по употреблению напитков в жару.