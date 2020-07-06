Диетолог дала рекомендации по употреблению напитков в жару

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Диетолог, нутрициолог Александра Ноев дала рекомендации по употреблению напитков в жару.
Диетолог дала рекомендации по употреблению напитков в жару
  • globallookpress.com

В беседе с Newinform она напомнила, что совершенно точно стоит воздержаться от алкоголя.

«Крепкие горячительные напитки увеличивают теплоотдачу», — пояснила она.

По её словам, желательно отказаться и от сладких газировок, которые вызывают жажду, дают серьёзную нагрузку на поджелудочную железу, почки и печень.

Кроме того, Ноев считает, что противопоказан горячий зелёный чай.

Лучшим напитком в жару она назвала воду.

Ранее, как сообщал портал Nation News, психолог и НЛП-тренер Анна Сметанникова рассказала, как выбирать летние фрукты и овощи.

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