Диетолог дала рекомендации по употреблению напитков в жару

Диетолог, нутрициолог Александра Ноев дала рекомендации по употреблению напитков в жару.

В беседе с Newinform она напомнила, что совершенно точно стоит воздержаться от алкоголя.

«Крепкие горячительные напитки увеличивают теплоотдачу», — пояснила она.

По её словам, желательно отказаться и от сладких газировок, которые вызывают жажду, дают серьёзную нагрузку на поджелудочную железу, почки и печень.

Кроме того, Ноев считает, что противопоказан горячий зелёный чай.

Лучшим напитком в жару она назвала воду.

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