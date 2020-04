Бунтарка и умница: десятилетняя российская актриса снимется в американском сериале «Тайное общество мистера Бенедикта»

Юная российская актриса Марта Тимофеева исполнит одну из главных ролей в американском сериале Hulu и 20th Century Fox «Тайное общество мистера Бенедикта». В основе сюжета — одноимённый цикл из четырёх книг английского писателя Трентона Ли Стюарта. События в них разворачиваются вокруг четырёх сирот, обладающих разными талантами. Марте Тимофеевой досталась роль Констанс — миниатюрной и очень умной девочки с непростым характером. Съёмки сериала запланированы на 2020 год.

Десятилетняя российская актриса Марта Тимофеева получила одну из ключевых ролей в новом американском сериале Hulu и 20th Century Fox «Тайное общество мистера Бенедикта». Как сообщает Deadline, в каст вошли ещё трое юных артистов — Мистик Иншо, Эмми ДеОливейра и Сет Карр. Также в проекте задействованы актёры Тони Хейл, Кристен Шаал, МаамеЯа Боафо, Райан Херст и Гия Сандху.

В основе сюжета сериала — цикл из четырёх книг английского писателя Трентона Ли Стюарта, опубликованных в период с 2007 по 2012 год. Адаптировали серию Мэтт Манфреди и Фил Хэй. Ранее они работали над рядом картин, в числе которых «Битва титанов», «Призрачный патруль», «Безумная и прекрасная», «Миссия в Майами».

Действие сериала будет разворачиваться вокруг четырёх сирот, обладающих разными талантами. Детей забирает к себе домой эксцентричный меценат мистер Бенедикт (Хейл). С помощью детей он надеется выполнить секретную миссию.

Марте Тимофеевой досталась роль Констанс — миниатюрной девочки, пишущей стихи. Героиня российской актрисы очень умна, у неё непростой характер.

Констанс — настоящая бунтарка, непредсказуемая и находчивая: именно она часто подводит свою команду к неожиданным решениям поставленных задач.

Съёмки сериала запланированы на 2020 год. Как сообщается на официальной странице Марты Тимофеевой в Facebook, «если бы не пандемия, съёмочный процесс был бы уже в самом разгаре».

© Кадр из фильма «Сестрёнка» (2019)

Несмотря на юный возраст, Марта Тимофеева — опытная актриса. Свою первую роль она «сыграла», когда ей ещё не было и года — в рекламе подгузников. Девочка продолжила сниматься в рекламных роликах, а в возрасте трёх лет Марту стали приглашать в сериалы и полнометражные фильмы.

Первую заметную роль Марта Тимофеева исполнила, когда ей было шесть. Она снялась в картине Константина Худякова «Мотылёк», где также были задействованы Алёна Бабенко, Иван Охлобыстин, Эммануил Виторган и другие звёзды российского кино. На данный момент в арсенале актрисы более 40 ролей в кино- и телепроектах. Небольшой опыт работы в США у артистки тоже есть: она сыграла эпизодическую роль в фильме Томми Бертелсена «Добро пожаловать в Мёрси» 2018 года.

Марта Тимофеева стала не первым ребёнком, которому удалось пройти все отборочные этапы и попасть на съёмки за границу.

Одна из самых известных русских детей-моделей — 14-летняя Кристина Пименова — в 2019 году попробовала себя в качестве актрисы, сыграв роль второго плана в хорроре Майкла С. Ойеды «Русская невеста». После она решила продолжить актёрскую карьеру: в 2020-м на экраны вышло итальянское фэнтези Creators: The Past, где Пименовой досталась небольшая роль. На съёмочной площадке этой картины она работала с такими кинозвёздами, как Уильям Шетнер и Жерар Депардье.

© Кадр из фильма «Русская невеста» (2019)

Десятилетняя дочь Валерия Тодоровского и Евгении Брик Зоя Тодоровская тоже несколько лет назад дебютировала в кино. Она снялась в американском фантастическом сериале OA производства Netflix, стартовавшем на видеоплатформе в 2016 году. Её партнёрами по площадке были Джейсон Айзекс, Патрик Гибсон и Брит Марлинг.

Евгения Брик рассказала, что Зоя попала в сериал случайно: её заметил агент.

Брик считает, что, несмотря на успешный старт, об актёрском будущем девочки говорить рано. Однако Зоя снялась ещё в двух американских лентах — короткометражках The Plastic Man и «Лена».

Кинокарьера десятилетнего Добромира Машукова тоже началась за границей. Он сыграл эпизодическую роль в канадском сериале 2017 года The New Gumby Adventures. В следующем году вышел ещё один фильм, снятый при участии молодого актёра, — боевик «Ускорение» Майкла Мерино и Дэниэла Дзирилли. В 2020 году ожидаются премьеры сразу трёх лент, в которых Добромиру достались роли: боевика Джорджа Галло «Обратная тропа» с Робертом де Ниро и Морганом Фрименом, сериала Demnist: The War of God, снятого в копродукции США, Великобритании и Беларуси, и российской мелодрамы Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка».