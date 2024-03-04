«Сказочная тональность»: фильм «Лёд 3» заработал в прокате более 1,5 млрд рублей

Мелодрама «Лёд 3» закрепила за собой статус лидера проката, заработав за выходные около 195 млн рублей. Суммарные кассовые сборы, по данным ЕАИС, составляют 1,53 млрд рублей. Режиссёром картины выступил дебютант в полнометражном игровом кино Юрий Хмельницкий. На втором месте расположился фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» с 98 млн рублей. В сумме лента преодолела отметку 2 млрд рублей.

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений (ЕАИС) о показах фильмов в кинозалах, по итогам прошедших выходных «Лёд 3» вновь стал лидером проката. В минувшие выходные лента заработала 194,3 млн рублей. Всего к настоящему моменту её сборы составляют 1,53 млрд рублей при бюджете 500 млн. Картина вышла на экраны 14 февраля. С тех пор её посмотрели более 4,2 млн зрителей.

Третья часть франшизы стала самой успешной. Её сборы превысили доход от первых двух фильмов киносерии, а рейтинг на сайте «Кинопоиск» составляет 8 баллов, тогда как предыдущие части аудитория оценила в 6,8 и 7,3 балла.

Режиссёром проекта по сценарию Андрея Золотарёва, Аксиньи Борисовой, Олега Маловичко и Александра Андрющенко выступил Юрий Хмельницкий. Для него лента стала первым полнометражным проектом. Ранее постановщик снял драматическую короткометражку «Роман».

В интервью порталу srsly.ru кинематографист рассказал, что пытался привнести в картину оптимизма. Если в первой части, снятой Олегом Трофимом, героиня Аглаи Тарасовой проходит через тяжёлые испытания, во второй — режиссёра Жоры Крыжовникова — история персонажей заканчивается трагедией и уже персонаж Александра Петрова вынужден бороться за счастье, то в третью ленту Хмельницкий попытался добавить сказочной тональности.

«Мы закрываем арку справедливости в этом фильме. Наде Лапшиной в исполнении Аглаи Тарасовой очень тяжело далась её любовь, при этом она не победила в Кубке льда, её любовь с Сашей получилась такой болезненной, и их отношения ждал такой тяжёлый финал... Хотелось, чтобы мы наконец-то прервали эту череду боли. Чтобы та любовь, которая достаётся нам через тернии, привела к чему-то светлому, — отметил он. — Вторая часть нам дала хороший, но очень драматический поворот, поэтому мы сделали так, чтобы всё-таки тональность третьей части больше была похожа на сказку».

© Кадр из фильма «Лёд 3» (2024)

В центре сюжета — повзрослевшая дочь Горина Надя, ставшая фигуристкой. Как и её мама, она мечтает завоевать Кубок льда и активно тренируется. Однако Горин против того, чтобы дочь профессионально занималась спортом. Он боится, что Надя повторит судьбу его жены. Вдобавок героиня влюблена в хоккеиста из Москвы Сергея и желает связать с ним жизнь. Горин уверен, что чувства спортсмена неискренни, и всячески пытается препятствовать отношениям пары. Однако это лишь укрепляет связь между Надей и Сергеем.

К своим ролям вернулись Александр Петров и Мария Аронова. Также в ленте появился Сергей Лавыгин, снявшийся во втором фильме. Кроме того, в актёрский ансамбль вошли Анна Савранская, Степан Белозёров, Елена Николаева и другие.

По словам Ароновой, «Лёд 3» — это «диалог с подростками» и именно их реакция для актрисы наиболее ценна.

«Я понимала, что мы разговор ведём с подростками. Понимала, что нас будут смотреть и взрослые люди, но, мне кажется, это прежде всего диалог с подростками. Времена сейчас сложные. И когда сейчас ругают пацанов и девчонок 12, 13, 14 лет, мне удивительно. Потому что я, например, росла во времена пионерии и комсомола — это были сдерживающие факторы. У меня не было доступа к интернету, я ничего не знала, до десяти лет была убеждена, что люди рождаются из пупка. Сейчас дети знают всё. И честно вам скажу: не знаю, какой бы выросла я в таких условиях. И реакция на фильм заплаканных детей, которые всё знают и которые в каких-то областях намного старше меня, мне очень важна», — рассказала актриса в интервью ТАСС.

Между тем в прокате продолжает успешно выступать фильм по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». За выходные лента заработала 98,5 млн рублей, а её суммарные сборы превысили 2 млрд рублей. Картину посмотрели около 5 млн зрителей.

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2023)

Вместе с тем в число проектов, преодолевших миллиардный рубеж с начала 2024 года, вошли «Холоп 2» Клима Шипенко с суммой 3,83 млрд рублей, «Бременские музыканты» Алексея Нужного, заработавшие 2,99 млрд рублей, а также «Три богатыря и Пуп Земли», установившие кассовый рекорд в российской анимации и собравшие 1,094 млрд рублей.

В беседе с RT Сергей Сельянов, глава СТВ и соучредитель студии «Мельница», занимавшейся производством фильма, отметил, что заработанная в прокате выручка стала неожиданностью: команда рассчитывала на сумму порядка 500 млн рублей.

«Хотя мы немного не ожидали таких результатов, тем приятнее получать подобные цифры. «Богатыри» всегда демонстрировали высокие кассовые сборы, но наш консервативный прогноз составлял 500+ млн рублей — и вот плюс оказался существенным. Правда, мы с самого начала рассчитывали, что плюс не будет маленьким благодаря сеттингу новых «Богатырей», — рассказал продюсер.

Абсолютным лидером отечественного проката всех времён считается семейный фильм Дмитрия Дьяченко «Чебурашка», вышедший на экраны российских кинотеатров 1 января 2023 года. За первые пять дней лента собрала свыше 2 млрд рублей, а общая выручка составила 6,8 млрд рублей.