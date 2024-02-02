Рекорд для российской анимации: сборы мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы российского анимационного фильма «Три богатыря и Пуп Земли» достигли 1 млрд рублей. Это первый в истории страны случай подобного успеха отечественного мультфильма. По сюжету герои франшизы попадают в прошлое к динозаврам. Им нужно узнать, кто такой Пуп Земли, и найти способ вернуться в своё время.

Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» заработал в прокате 1 млрд рублей, включая предпродажи. На широкие экраны проект вышел 28 декабря 2023 года, а 23 января стало известно, что он со сборами более 950 млн рублей стал самым кассовым российским мультфильмом, побив рекорд всех предыдущих отечественных анимационных лент.

Рубеж в 1 млрд покорился картине ещё за полторы недели. Всего за январь 2024-го кассовые сборы фильма составили 845,8 млн рублей, а в феврале лента уже успела заработать 3,6 млн рублей. На сегодняшний день картину посмотрели более 3 млн зрителей.

«На наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии «Мельница». Хотя мы всё равно немного не ожидали таких результатов и наш прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры», — цитирует ТАСС главу СТВ и соучредителя студии «Мельница» Сергея Сельянова.

Режиссёром картины выступил Константин Феоктистов, ранее работавший над такими фильмами франшизы, как «Три богатыря на дальних берегах», «Три богатыря: Ход конём», «Три богатыря и Морской царь», «Три богатыря и принцесса Египта», «Три богатыря и Конь на троне», а также над четвёртой и пятой частями «Ивана Царевича и Серого Волка».

Героев озвучивали Олег Куликович, Сергей Маковецкий, Валерий Соловьёв, Дмитрий Высоцкий, Алиса Боярская и многие другие артисты.

© Кадр из мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли» (2023)

«Три богатыря и Пуп Земли» устанавливает кассовые рекорды в юбилейный год анимационной франшизы, которой в 2024-м исполняется 20 лет. Первая лента «Алёша Попович и Тугарин Змей» вышла на российские экраны в декабре 2004-го. Вместе с тем студия «Мельница», работавшая над картиной (совместно с кинокомпанией СТВ), отмечает 25-летие.

В разговоре с RT ранее Сергей Сельянов подчеркнул, что франшиза всегда демонстрировала высокие сборы. Тем не менее он и команда прогнозировали ленте выручку более 500 млн рублей, однако «существенная» разница стала неожиданностью.

«Наш консервативный прогноз составлял 500+ млн рублей — и вот плюс оказался существенным, — рассказал он. — Конечно, приятно, что новый мультфильм про богатырей демонстрирует­ в юбилейный год такие сборы, это не может не радовать».

В сказочной комедии показывают историю трёх богатырей, которые попадают в прошлое. По сюжету Горыныч находит маленького динозавра, а Алёша Попович, Князь Киевский и конь Юлий, увидев страшных ящеров и первобытных людей, понимают, что оказались в доисторических временах.

По словам Сельянова, тема динозавров и перемещения в прошлое привлекательны для юного зрителя, что положительно повлияло на кассовый успех фильма.

«Как выяснилось на фокус-группа­х, такой сеттинг очень привлекателен для зрителей, дети, как известно, любят динозавров и эту эпоху. Соответственно, это сработало и в «Богатырях», где герои оказываются в другой эпохе, где есть динозавры и другие фантастические обитатели, все они интересны аудитории», — отметил в разговоре с RT продюсер.

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Вместе с тем он выразил уверенность, что достижению высокой прибыли способствовала и рекламная кампания.

Прежний рекордсмен в области российской анимации — «Три богатыря на дальних берегах», — вышедший на экраны в 2012 году, заработал в прокате около 933 млн рублей. На третьем месте расположился проект «Три богатыря: Ход конём» с суммой более 853,6 млн рублей. Затем идут «Три богатыря и принцесса Египта» (773,8 млн) и «Три богатыря и Морской царь» (772,4 млн рублей).

Самым кассовым отечественным проектом, заработавшим рекордные 2 млрд рублей в течение первых пяти дней проката, стала семейная картина Дмитрия Дьяченко «Чебурашка». Всего лента выручила 6,78 млрд рублей, став абсолютным лидером российской киноиндустрии. Вторую строчку занимает комедия Клима Шипенко «Холоп 2» с суммой 3,6 млрд рублей.