Праздничные успехи: в российских кинотеатрах установлен новый кассовый рекорд

Суммарные кассовые сборы российских кинотеатров за новогодние праздники составили 5,8 млрд рублей — абсолютный рекорд для аналогичных периодов за всю историю отечественного проката. Всего на кинопоказы было куплено 14,8 млн билетов. Наибольшей популярностью пользовался фильм «Холоп 2» — его сборы за длинные выходные достигли 2,64 млрд рублей. На втором месте — приключенческая лента «Бременские музыканты» (1,957 млрд рублей).

По данным единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино, в период новогодних праздников с 1 по 8 января суммарные кассовые сборы в кинотеатрах на территории России составили 5,8 млрд рублей, а фильмы посмотрели 14,8 млн зрителей. Этот результат является абсолютным рекордом для аналогичных периодов в истории российского проката. В прошлом году за праздничную неделю, безусловным лидером которой стал «Чебурашка», было собрано 4,5 млрд рублей, что достигало допандемийного показателя: как пишет ТАСС, новогодние сборы кинотеатров в 2019-м и 2020-м составляли порядка 4,2 млрд рублей.

На этот раз из 5,8 млрд рублей 5,5 млрд (95,4%) заработали фильмы отечественного производства. Билеты на них приобрели 96% зрителей, или 14,2 млн человек.

Наибольшим интересом аудитории пользовалась вторая часть фильма Клима Шипенко «Холоп», стартовавшая в прокате 1 января. За восемь дней проект заработал 2,64 млрд рублей. По данному показателю лента немного уступает прошлогоднему «Чебурашке»: его сборы за праздники составили 2,95 млрд рублей (45,5%), а общая касса по итогу проката — 6,79 млрд.

При этом сборы первого «Холопа», вышедшего 26 декабря 2019-го, к концу праздников достигали 1,7 млрд рублей. В сумме фильм заработал более 3 млрд и до «Чебурашки» был самым кассовым российским проектом в истории отечественного проката.

Действие второго «Холопа» разворачивается вокруг мажорки Кати (Аглая Тарасова), дочери чиновницы. После безответственной выходки девушки её воспитанием решает заняться главный герой первой части Гриша (Милош Бикович), ранее уже усвоивший аналогичный урок. Катя оказывается в прошлом, в шикарном поместье. Знакомясь с новыми людьми и учась самостоятельности, она постепенно пересматривает свои взгляды, однако всё идёт не по плану, когда девушка решает примкнуть к напавшему на Россию Наполеону.

В число лидеров новогоднего проката также вошёл приключенческий фильм для всей семьи «Бременские музыканты» режиссёра Алексея Нужного. Роли в ленте исполнили такие звёзды российского кино, как Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Юлия Пересильд, Дмитрий Дюжев.

Кассовые сборы картины за праздники составили 1,957 млрд рублей, а посмотрели её 5,1 млн зрителей. На долю проекта пришлось 33,8% от новогодней кассы.

По сюжету Трубадур вместе с друзьями Ослом, Кошкой, Псом и Петухом участвуют в музыкальном фестивале Короля. Они побеждают и помогают Принцессе (Валентина Ляпина) бежать из дворца. На их поиски отправляется гениальный сыщик (Константин Хабенский).

Наряду с классическим сюжетом, известным зрителям ещё из одноимённой сказки братьев Гримм, в новых «Бременских музыкантах» появились дополнительные линии и темы: авторы рассуждают о детских травмах и важности следования своему призванию и по-новому раскрывают знакомых персонажей.

Интересно, что первый трейлер «Бременских музыкантов», выпущенный в сентябре 2023-го, был раскритикован многими пользователями сети: прежде всего им не понравилось изображение животных. Их называли устрашающими и сравнивали с героями провалившейся киноадаптации бродвейского мюзикла «Кошки». Тем не менее после выхода ленты в прокат мнение зрителей изменилось: её рейтинг на портале «Кинопоиск» к настоящему моменту составляет 7,1/10.

Уже по итогам первой недели в прокате и «Холоп 2», и «Бременские музыканты» вошли в десятку самых кассовых картин отечественного кино.

На третьем месте по сборам за новогодние праздники 2024-го оказался анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли». Он вышел в прокат 28 декабря, а с 1 по 8 января заработал более 614 млн рублей. Также зрители смотрели картины «Манюня: Новогодние приключения», «Великолепная пятёрка», «Тёща», «Ёлки 10».

По прогнозам ЕАИС, сборы фильмов российского производства за январь 2024 года могут достичь 8,6 млрд рублей — столько же заработали отечественные проекты за весь 2016 год.

Лишь три картины зарубежного производства вошли в топ-10 новогоднего российского проката: биографическая драма с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус «Феррари» (93,2 млн рублей за праздники и 213 млн с даты релиза), индонезийский ужастик «Астрал. Новые души» (41,3 млн рублей) и новая лента Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» (40 млн за праздники и 196,9 млн всего).