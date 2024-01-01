«Песня может изменить мир к лучшему»: в кинотеатрах стартует показ «Бременских музыкантов»

В понедельник, 1 января, на экраны российских кинотеатров выходит приключенческий фильм Алексея Нужного «Бременские музыканты», основанный на классическом советском мультфильме, снятом по мотивам одноимённого произведения братьев Гримм. Сюжет вращается вокруг Трубадура и членов его музыкальной банды — Пса, Кошки, Осла и Петуха, которые желают одержать победу на фестивале, но сталкиваются с рядом сложностей. Центральные роли исполнили Тихон Жизневский, Константин Хабенский, Сергей Бурунов, Ирина Горбачёва, Роман Курцын, Дмитрий Дюжев и другие.

В первый день 2024 года в прокат выходит приключенческая фэнтези-картина «Бременские музыканты». В основу сюжета легли одноимённая классическая советская анимационная лента 1969 года и мультфильм «По следам бременских музыкантов» 1973-го.

Режиссёром современной интерпретации стал Алексей Нужный, также написавший сценарий вместе с Игорем Гринякиным. Роли исполнили именитые артисты, многие из которых уже сотрудничали с режиссёром: Константин Хабенский, Тихон Жизневский, Роман Курцын и Ирина Горбачёва появились в проекте Нужного «Огонь», а Сергей Бурунов и Мария Аронова — в фильме постановщика «Пара из будущего».

История вращается вокруг Трубадура, чья песня способна заворожить каждого. Его слушатели — цветы, поляна и горные вершины, а также его мама, искренне верящая, что песня сына может изменить мир к лучшему. Одно трагическое происшествие накладывает отпечаток на жизнь Трубадура, и теперь взрослому герою придётся постараться вернуть всё на круги своя. Трубадур сталкивается с бродячими музыкантами — Ослом, Кошкой, Псом и Петухом. Впечатлённые музыкальными навыками героя и его отношением к ним, они просят Трубадура стать лидером их группы, чтобы участвовать в фестивале, объявленном Королём. Банда одерживает победу и помогает Принцессе сбежать из дворца. После этого бременские музыканты становятся мишенью гениального сыщика в исполнении Константина Хабенского.

Как и авторы советского мультфильма, команда современной ленты обогатила классический сюжет неожиданными поворотами и героями.

Нужный и Гринякин разбавили фабулу дополнительной историей и драматичными элементами, линии некоторых персонажей объединили, а других и вовсе заменили. Например, в новой версии зрители не увидят приспешников разбойницы — гайдаевских Труса, Балбеса и Бывалого. Кроме того, картина отличается от мультфильма хронологически.

Кинематографисты, хотя и придерживаются концепции братьев Гримм, что выражается в эффектных костюмах и масштабных декорациях, местами модернизировали ленту и вывели на первый план актуальные темы: детские травмы и следование своему предназначению. Акцент смещён на характеры и взаимоотношения героев, а также на завуалированные смыслы, которые зрители легко смогут раскрыть. Например, Атаманша, королева разбойников, в картине представлена как человек, руководствующийся благой, на её взгляд, целью. Авторы уделили персонажу больше времени и раскрыли его глубже: за фасадом злодейки и воровки скрывается обыкновенная женщина, мечтающая о любви и об уважении.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

© kinopoisk.ru

При создании образа Короля авторы придерживались арки оригинального мультфильма, но добавили в него новые краски — будучи тщеславным правителем и гиперопекающим, тревожным родителем, герой в исполнении Сергея Бурунова получился объёмным и не карикатурным.

Особенно хочется отметить работу Ароновой и Бурунова в тандеме — блистательный дуэт артистов запомнится зрителям надолго.

В то же время Тихон Жизневский с пшеничными кудрявыми волосами и мастерским умением ронять не просто слезу, а целый ручей слёз, органичен в роли Трубадура, как и Валентина Ляпина в образе взбалмошной и капризной Принцессы.

Для каждого персонажа тема свободы остаётся центральной: Трубадуру предстоит проститься со старыми обидами, чтобы снова научиться петь от чистого сердца, Принцессе — избавиться от оков родительской эгоистической любви, Атаманше — от защитной маски, Королю — от желания всё держать под контролем, а сыщику — от разочарования, и даже животным, желающим быть приручёнными человеком, необходимо будет усмирить некоторые черты характера.

К слову, после выхода трейлера картины персонажи квартета вызывали негативную реакцию аудитории из-за пугающих масок. Стоит отметить, что в фильме «Бременские музыканты & Co» Александра Абдулова (2001) образ зверей фигурален. Тем не менее, несмотря на звёздный актёрский ансамбль и неплохой сюжет, ленте не удалось привлечь внимание зрителей.

Авторы новой экранизации пошли по иному пути. При первом взгляде на героев в ненатуральную величину действительно можно ощутить дискомфорт от говорящих ротвейлера, кошки, осла и петуха в человеческий рост, однако благодаря актёрскому таланту Романа Курцына, Ирины Горбачёвой, Дмитрия Дюжева и Аскара Нигамедзянова, которые в основном передают эмоции своих персонажей с помощью голоса, зритель погружается в зрелищное путешествие вместе с героями и чувство неловкости сменяется любопытством.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

© kinopoisk.ru

К тому же наблюдать за действующими лицами, которых практически на каждом шагу поджидают преграды в их стремлении осуществить свои мечты и желания, волнующе и увлекательно.

Усиливают эффект от картины давно знакомые зажигательные композиции Геннадия Гладкова, по-новому звучащие в великолепной аранжировке Максима Фадеева (особенно запоминаются партии электрогитары, вокал Принцессы и юного Трубадура), впечатляющая операторская работа Игоря Гринякина, запечатлевшего изумительную природу регионов России, эффектная компьютерная графика и динамичный сюжет.

Ещё одна положительная черта фильма — симбиоз комичных и драматичных сцен. Авторы умело расставляют акценты и для взрослого, и для юного зрителя. Например, слова кошки «Господа, вы звери!», адресованные королевской охране, и «Тогда я спать!» в ходе экшен-сцены вызовут искренний смех у детей, а трогательная речь Атаманши, обращённая к герою Бурунова, ближе к финалу заставит задуматься родителей.

Картину следует рассматривать как самостоятельное кинопроизведение и не сравнивать с оригинальным мультфильмом хотя бы из-за хронометража и стилистики.