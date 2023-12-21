Без тормозов: в российском прокате стартует фильм «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус

На экраны российских кинотеатров выходит фильм режиссёра Майкла Манна «Феррари» с Адамом Драйвером и Пенелопой Крус. В ленте рассказывается о событиях 1957 года: Энцо, глава компании Ferrari, переживает трудности в личной жизни, тогда как его фирма оказывается на грани банкротства. В возможность спасти бизнес никто не верит, однако сам герой считает, что победа в гонке Mille Miglia позволит всё исправить. Фанатичный и преданный делу, Энцо Феррари готовит такую же отчаянную команду, которая приносит долгожданную победу. Однако на пути к ней не обходится без трагедий.

В четверг, 21 декабря, в российский прокат выходит фильм «Феррари», ранее представленный в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля. Режиссёром выступил Майкл Манн, снявший такие картины, как «Джонни Д.» и «Схватка». Тема автоспорта для него не нова: ранее Манн выступил одним из продюсеров фильма «Ford против Ferrari», получившего четыре номинации на премию «Оскар» и удостоенного двух статуэток за технические достижения.

Задолго до начала съёмок нового проекта постановщик посещал дом, где жил знаменитый итальянский предприниматель, инженер и автогонщик Энцо Феррари. Кинематографист изучал его дневники, двигатель Ferrari Lampredi V12, использовавшийся в гоночных автомобилях бренда в 1950-х, а также общался с Пьеро Феррари — внебрачным сыном Энцо и действующим вице-президентом компании Ferrari.

Главную роль исполнил Адам Драйвер («Звёздные войны: Пробуждение силы», «Дом Gucci»). Также в ленте снялись Пенелопа Крус («Вики Кристина Барселона», «Ванильное небо»), Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь», «Дивергент»), Гэбриел Леоне («Тайные истины»), Патрик Демпси («Зачарованная», «Анатомия страсти») и другие.

Действие фильма разворачивается весной 1957 года. Энцо Феррари переживает кризис в работе и в личной жизни. Отношения с женой и бизнес-партнёром Лаурой Доминикой Гарелло (Крус) становятся всё хуже, а их компания находится на грани банкротства. Герой отказывается от предлагаемых коллегами способов спасти бизнес и придерживается собственного курса, в который никто не верит. Тем временем оказывается побит гоночный рекорд Ferrari, а сама компания и её глава всё чаще упоминаются в СМИ в контексте скандалов. Энцо уверен, что ситуацию поможет исправить победа его команды в приближающейся гонке Mille Miglia («Тысяча миль»).

Кадр из фильма «Феррари»

© kinopoisk.ru

Сюжет продвигается по классический для биографических лент схеме: зритель встречает героя в максимально сложный период его жизни, когда кажется, что никаких перспектив у него уже нет. Но тот, несмотря на все препятствия и критику, не сдаётся, непреклонно идёт к цели и непременно её достигает.

В данной истории прежде всего впечатляют масштаб и гениальность личности экранного Энцо Феррари. Всегда спокойный и уравновешенный, сначала он кажется довольно пассивным и отрешённым, особенно по сравнению с его эмоциональной супругой и коллегами, однако со временем раскрывается как человек очень мудрый и расчётливый.

Феррари в самом деле действует нечасто и предпочитает занимать наблюдательную позицию, но каждый его шаг настолько точен, продуман и всегда результативен, что непременно вызывает восхищение. Причём подобный расчёт заметен не только в глобальных вопросах, но и в мелочах, порой даже комичных, но в итоге создающих имидж компании. Так, среди запоминающихся моментов — дерзкое объятие Энцо с едва знакомой девушкой во время фотосессии. Поступок шокирует присутствующих, однако вскоре становится очевидно, что причина его всего лишь в том, что героиня случайно закрыла собой логотип Ferrari.

Энцо интересен не только как большой профессионал, но и как человек — фанатичный, горящий своими идеями, непоколебимый, такой, о которых говорят «без тормозов», но в то же время человечный и отзывчивый. Полностью отдаваясь работе, он ждёт аналогичного отношения от подчинённых и пытается вырастить из них таких же фанатиков. Он до последнего очень строг со своими пилотами, но в ключевой момент готов выступить для них любящим родителем, позаботиться о каждом и умело замотивировать на победу.

Параллельно с событиями, связанными с историей бренда, разворачивается личная драма Энцо. Его единственный сын, рождённый в браке с Лаурой, не так давно скончался от неизлечимой болезни. Любовница героя Лина Ларди (Вудли) требует официального принятия их ребёнка, но сам Феррари не может решить, как поступить. При этом к сыну он относится с большой любовью, правда, порой разрывается между ролями отца и главы компании. Впрочем, принимать решение всё же приходится, когда обо всём узнаёт Лаура.

Авторы картины уделили внимание и любовному треугольнику. Радует, что показаны все эти романтические и драматические события без всякой пошлости, максимально аккуратно, сдержанно, с большим вниманием и уважением ко всем его участникам.

Кадр из фильма «Феррари»

© kinopoisk.ru

Игра Адама Драйвера в картине так же выверенна, как и поступки его персонажа. По характеру он кажется именно таким, каким представляется Энцо Феррари по общедоступным источниками, и таким, каким вообще должен быть человек, обладающий показанными на экране талантами и идущий к глобальным целям. Драйвер очень органичен в каждом кадре, и представлять на его месте кого-то ещё (на роль в своё время претендовали Кристиан Бейл и Хью Джекман) не хочется.

Более ярким персонажем получилась Лаура в талантливейшем исполнении Пенелопы Крус. У актрисы не так много экранного времени — всё же роль у неё совсем не первостепенная,— но каждым своим появлением она затмевает всех и всё. Эмоциональная и страдающая, Лаура по темпераменту немного напоминает героиню актрисы в фильме «Вики Кристина Барселона», однако здесь она более взрослая, глубокая и, как выясняется со временем, ещё более мудрая и дальновидная, чем Энцо.

Немного портит впечатление от картины карикатурность некоторых сцен, как минимум в первом акте порой сводящих серьёзную драму к неуместной комедии.

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Первое время трудно определиться, как относиться к перипетиям в личной жизни Феррари, а момент потери одного из лучших пилотов и обретения нового, скорее всего задуманный как трагичный, получился комичным и потому неприятным. К счастью, все эксперименты авторов картины с жанрами заканчиваются в первой половине фильма, а дальше повествование встаёт на пусть не самые оригинальные, но понятные и крепкие рельсы драмы с присущим ей напряжением, а ближе к развязке — с нарастающим ощущением фатализма.

Гораздо более серьёзная проблема «Феррари» заключается в использовании техники и технологий. От фильма про гонки невольно ждёшь эффектных заездов, ярких планов, визга шин и ощущения скорости. Этого всего в картине практически нет, за исключением разве что шокирующей кульминационной сцены в разгар Mille Miglia, вызывающей у зрителей молчаливый ужас. В остальном же гонки выглядят весьма посредственно. В гораздо более скучном драматургически фильме «Ford против Ferrari» 2019 года технические решения на голову выше, и даже финальная погоня из «Такси 2» 2000-го запоминается сильнее.

Словом, едва ли «Феррари» удивит любителей киношных гонок и яркого экшена, справедливо ожидаемого в картине. Однако фильм представляет собой качественный образец биографической драмы — эмоциональной, пронзительной и непременно вдохновляющей, как большинство историй о великих людях.