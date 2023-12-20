Из психолога в бармены: выходит полнометражное продолжение сериала «Триггер»

В российский прокат выходит «Триггер. Фильм» — полнометражное продолжение популярного сериала о психологе, выбирающем провокационные методы лечения. Режиссёром картины выступила Александра Ремизова, ранее работавшая над двумя сезонами в качестве сценариста. По сюжету Артём Стрелецкий, недавно вышедший из психиатрической клиники и узнавший о неизлечимой болезни отца, решил скрыться от всех в небольшом прибрежном городке. С ним в путешествие отправился сын его бывшей жены, осуждённой за убийство. На новом месте Стрелецкий устраивается барменом и старается забыть о прошлом, но убежать от самого себя не получится. Справиться с внутренними демонами персонажу поможет новая знакомая — психолог Майя.

В четверг, 21 декабря, на российские экраны выходит полнометражное продолжение популярного отечественного сериала «Триггер». Режиссёром фильма выступила Александра Ремизова. Ранее она в команде сценаристов работала над двумя сезонами сериала. Для Ремизовой новая лента стала режиссёрским дебютом.

Действие разворачивается вскоре после финала второго сезона. После всех печальных событий — неизлечимая болезнь отца, арест бывшей жены — главный герой Артём Стрелецкий с ребёнком уезжает из Москвы к морю недалеко от Калининграда. Там известный психолог-провокатор устраивается на работу барменом, находит новых знакомых и старается вести обычный, спокойный образ жизни. Но, как бы ни пытался Артём убежать от своей профессии, у него это не получается. Он всегда приходит на помощь посетителям бара и новым друзьям в минуты отчаяния.

Вскоре Стрелецкий знакомится с детским психологом Майей, сестрой владельца заведения, и героев сразу начинает тянуть друг к другу. В отличие от Артёма, Майя — обычная девушка без детских травм, самодостаточная и уверенная в своих решениях. Они быстро сближаются. Разговоры с Майей помогают Стрелецкому понять себя, проработать собственные триггеры.

Мирная жизнь в новом месте могла бы со временем стать лучшим исходом для героя, но внешняя идиллия рушится, когда в дом Стрелецкого заявляется некто, до этого момента считавшийся мёртвым. Теперь психологу вновь придётся бороться с демонами в чужой голове своими неординарными и порой опасными методами.

К своим ролям вернулись Максим Матвеев (Артём Стрелецкий), Виктория Маслова (Валерия), Марк Юсеф (Кирилл), Ангелина Стречина (Катя), Игорь Костолевский (отец Артёма), Владислав Тирон (Матвей), Светлана Иванова (Даша), Даниил Воробьёв (Николай), Роман Маякин (Денис). Майю сыграла Ирина Старшенбаум.

На фильм стоит идти после просмотра двух первых сезонов сериала, иначе сюжет и предыстория героя будут совершенно непонятны. К тому же в ленте раскрываются многие интриги, за которыми было бы интересно последить в многосерийном проекте.

Зрители, которые ранее уже наблюдали за судьбой Артёма Стрелецкого, будут рады вновь увидеть его на экране. Правда, предстанет он не таким, каким поклонники проекта помнят его в первых эпизодах: трансформация персонажа очевидна. Травмирующие события, происходившие в сериале, повлияли на характер психолога, его ментальное состояние, а также помогли взглянуть на многие вещи иначе. В нём стало меньше цинизма, больше осмысленности. Стрелецкий не потерял уверенности в своих знаниях и методе лечения, но в то же время пришёл к осознанию и принятию собственных проблем.

В начале картины зритель видит, как Артём уже не в первый раз старается убежать от реальной жизни и своего призвания и найти убежище. Но куда бы герой ни переехал, внутренние непроработанные триггеры будут всегда преследовать его.

Необычно то, что, пожалуй, впервые герой Матвеева знакомится с абсолютно противоположным ему человеком, но с той же профессией, с женщиной, совсем не похожей на предыдущих его возлюбленных. Поначалу видно, что персонаж не знает, как вести себя с ней: он теряется, поскольку уже отработанные паттерны не действуют, и в данных взаимоотношениях у руля стоит Майя. Более того, довольно скрытный Стрелецкий быстро раскрывается перед ней, рассказывает тайны и глубинные переживания. И здесь поклонники сериала увидят Артёма, нуждающегося в поддержке и помощи, а самое главное — охотно принимающего её.

Кадр из картины «Триггер. Фильм»

© kinopoisk.ru

У Матвеева получилось полностью передать смятение, усталость и борьбу с самим собой. А в его постельной сцене с Ириной Старшенбаум нет никакой пошлости, более того, новая знакомая Стрелецкого сама направляет его.

В кадре много красивых пейзажей, солнца и уютных прибрежных локаций. Над музыкой работали Никита Пресняков и Роман Арсафес.

В ленте немало интересных режиссёрских решений. Среди них, например, — вставки из внутренних диалогов героя, где он сидит за столом с родственниками, врагами и друзьями, и все они играют в игру.

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Фильм является промежуточной историей между вторым и третьим сезонами, поэтому ждать какой-то конкретики или сюжетной развязки не стоит: в финале герой принимает важное решение, которое намекает на то, что действие новых эпизодов будет вновь происходить в столице. Картина практически полностью сосредоточена на самом Артёме Стрелецком, и о судьбе других, появлявшихся ранее, героев практически ничего не известно. Исключением является только один персонаж, играющий немаловажную роль в жизни психолога-провокатора.

Лента определённо придётся по душе тем, кто смотрел сериал и вместе с героями переживал все ключевые события и травмирующий опыт. Смотрится проект легко и воспринимается как недолгое путешествие героя, смена обстановки ради самоанализа и переосмысления.