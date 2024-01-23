«Не ожидали таких результатов»: «Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским мультфильмом

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым анимационным проектом в истории отечественного кинопроизводства. По данным единой федеральной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), суммарные сборы ленты в России уже превышают 952 млн рублей. Таким образом, она обошла предыдущего рекордсмена («Три богатыря на дальних берегах») на 20 млн, а мультфильм «Три богатыря: Ход конём» — почти на 100 млн рублей.

Анимационная картина Константина Феоктистова «Три богатыря и Пуп Земли» заработала в российском прокате уже более 952 млн рублей, установив новый кассовый рекорд в этом жанре. Учитывая, что фильм идёт в кинотеатрах, эта цифра ещё изменится. На сегодняшний день ленту посмотрели почти 2,9 млн россиян.

В разговоре с RT продюсер проекта и соучредитель студии анимационного кино «Мельница» Сергей Сельянов рассказал, что 12-я часть франшизы получилась в определённом смысле юбилейной.

«В этом году исполняется 20 лет нашей богатырской франшизе, первый мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей» вышел в декабре 2004 года. И в этом же году исполняется 25 лет нашей анимац­ионной студии «Мельн­ица», которая выпустила на свет «Богатырей», «Ивана Царевича и Серого Волка», «Урфина Джюса и его деревянных солдатов», «Лунт­ика», «Барбоскиных», «Царевен» и много других анима­ционных фильмов, — отметил продюсер. — И конечно, приятно, что новый мультфильм про богатырей демонст­рирует в юбилейный год такие сборы, это не может не радовать».

© Кадр из мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Вместе с тем кинематографист подчеркнул, что кассовая выручка превзошла все прогнозы и ожидания.

«Хотя мы немного не ожидали таких результатов, тем приятнее получать подобные цифры. «Богатыри» всегда демонстрировали высокие кассовые сборы, но наш консервативный прогноз составлял 500+ млн рублей — и вот плюс оказался существенным. Правда, мы с самого начала рассчитывали, что плюс не будет маленьким благодаря сеттингу новых «Богатырей», — рассказал Сельянов.

В списке самых кассовых отечественных мультфильмов всех времён на втором месте находится пятая часть франшизы — «Три богатыря на дальних берегах» 2012 года. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», лента заработала в российском прокате почти 933 млн рублей. Третью строчку занимает картина «Три богатыря: Ход конём» (свыше 853,6 млн рублей). На четвёртой строчке расположились «Три богатыря и принцесса Египта» (773,8 млн), а на пятой — «Три богатыря и Морской царь» (772,4 млн рублей).

Сюжет новой части франшизы традиционно строится вокруг богатырей, которые в этот раз отправятся в доисторические времена. Однажды Горыныч находит маленькую рептилию, а через некоторое время Алёша Попович, Князь Киевский и конь Юлий оказываются в прошлом, где они встречают первобытных людей и динозавров. В то время как Добрыня Никитич и Илья Муромец пытаются понять, как вернуть друзей обратно, Алёша демонстрирует свойственную ему богатырскую мощь, от которой не спрятаться и самому королю страшных ящеров — тираннозавру рексу.

© Кадр из мультфильма «Три богатыря и Пуп Земли»

Говоря о причинах кассового успеха нового проекта, Сельянов отметил привлекательную для аудитории тематику и роль успешной рекламной кампании. Также кинематографист поделился планами на будущее.

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«Сейчас мы работаем со студ­ией «Сказка» над новым мультфильмом «Маракуда», где действие происходит в первобытном мире. Как выяснилось на фокус-группа­х, такой сеттинг очень привлекателен для зрителей, дети, как известно, любят динозавров и эту эпоху. Соответственно, это сработало и в «Богатырях», где герои оказываются в другой эпохе, где есть динозавры и другие фантастические обитатели, все они интересны аудитории. Ну и рекламная кампания не подкачала», — резюмировал он.

Картина «Три богатыря и Пуп Земли» вышла на экраны 28 декабря 2023 года и продолжает лидировать среди проектов своего жанра. Успешно также выступает лента Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», показ которой стартовал в кинотеатрах страны 7 декабря 2023-го. Фильм идёт в трёх разных версиях дубляжа, а его суммарные сборы в России составляют 415,7 млн.

Среди отечественных лент всех времён кассовый рекорд принадлежит семейному фильму «Чебурашка», собравшему за первые пять дней проката свыше 2 млрд рублей. Общая выручка составила 6,78 млрд рублей. На втором месте располагается работа Клима Шипенко «Холоп 2», заработавшая более 3,44 млрд рублей. Сюжет вращается вокруг бывшего мажора Гриши, который решает перевоспитать представительницу золотой молодёжи Катю и «отправляет» её в 1812 год.