Кассовый успех: фильм «Мастер и Маргарита» заработал в прокате миллиард рублей

Кассовые сборы новой экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» достигли 1 млрд рублей. Современная интерпретация, снятая Михаилом Локшиным, представляет собой авторский взгляд на литературное произведение. Фильм уже посмотрели около 2,5 млн россиян. Центральные роли исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль.

Кассовые сборы драматического фэнтези по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» превысили 1 млрд рублей после полутора недель в прокате. Картина вышла на экраны кинотеатров 25 января. Выручка за первые выходные составила 418 млн рублей. Ленту уже посмотрели более 2,4 млн зрителей.

Перед выходом фильма актриса Юлия Снигирь в интервью «Кинопоиску» рассказала, что готова к возможной критике, которая может обрушиться на проект.

«Мне кажется, что всё равно будут много ругать... Так что я себя внутренне готовлю больше к критике, чем к похвале, — отметила она. — (Будут ругать. — RT) за то, что кот не такой, Маргарита, скажут, не такая, как должна быть. Это нормально — невозможно воспроизвести то, что нарисовало воображение, невозможно угодить каждому читателю. Я читала роман три раза, и у меня тоже довольно колоритно всё рисовалось в голове. Помню, что в какой-то момент я даже слышала запах масла, которое описывается в ершалаимских главах».

Тем не менее опасения артистки не оправдались: зрительский рейтинг фильма на сайте IMDb составляет 7,9/10, а на «Кинопоиске» — 8 баллов.

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2023)

Сюжет разворачивается вокруг Писателя, автора пьесы о Понтии Пилате, спектакль по которой отменяют из-за обвинений в политической и идеологической провокации. На собрании литературного объединения герою предлагают переписать роман в соответствии с политической конъюнктурой, чтобы приблизить его «к нуждам народа», однако драматург отказывается, и его исключают из Союза писателей. Встреча с Маргаритой побуждает его шире раскрыть своё творение, а его героями становятся новые знакомые автора, в том числе загадочный иностранец Воланд.

Местом действия в картине служит альтернативная Москва 1930-х.

Работа над проектом началась ещё в 2018 году. Планировалось, что режиссёром выступит постановщик фильмов «Легенда №17» и «Экипаж» Николай Лебедев. В то время был написан сценарий, сделаны раскадровки и даже подобрана главная актриса на роль Маргариты, однако из-за пандемии COVID-19 и финансовых трудностей съёмки, намеченные на март 2020 года, были отложены.

«Режиссёром изначально был Николай Лебедев, и он проделал колоссальную работу. Была идея привлечь больших голливудских звёзд. Коля на роль Маргариты хотел Ольгу Куриленко, она прилетала, сделала пробы, они были хорошими, на мой взгляд. С Ольгой мы очень подружились, она хотела сыграть эту роль. На Воланда думали пригласить Гари Олдмана, но тот обозначил такой гонорар, который мы никак не могли себе позволить», — рассказывал в интервью «Ведомостям» генеральный продюсер ленты Рубен Дишдишян.

© Кадр из фильма «Мастер и Маргарита» (2023)

В 2021 году к проекту присоединился режиссёр Михаил Локшин, известный зрителям по приключенческой драме «Серебряные коньки». Команда во главе с новым постановщиком разработала другой сценарий, в центре которого фигурировал Воланд. Съёмки картины с одноимённым рабочим названием прошли в Москве, Санкт-Петербурге, а также в некоторых локациях Хорватии.

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Центральные роли исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Аугуст Диль. Кроме того, в ленте задействованы Юрий Колокольников, Полина Ауг, Александр Яценко, Евгений Князев, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров, Игорь Верник и Юра Борисов, озвучивший кота Бегемота.

Впервые действие романа Булгакова на экраны перенёс режиссёр Анджей Вайда, который в 1972 году снял картину «Пилат и другие — Фильм на Страстную пятницу», взяв за основу библейскую линию произведения. В том же году в прокат вышла лента «Мастер и Маргарита» совместного производства Югославии и Италии. Режиссёром выступил сербский постановщик Александр Петрович, а главные роли исполнили Уго Тоньяцци («Барбарелла») и Мимзи Фармер («Двое в городе»). Также литературный источник вдохновил польского кинематографиста Мацея Войтышко на создание мини-сериала (1990).

В 1994-м началось производство отечественного фильма Юрия Кары с участием Виктора Ракова, Анастасии Вертинской, Михаила Ульянова и других артистов, однако в прокат лента вышла лишь в 2011 году. Существует и сериальная версия проекта Кары.

Одной из самых успешных экранизаций произведения считается версия 2005 года Владимира Бортко с Александром Галибиным, Анной Ковальчук и Олегом Басилашвили. На портале «Кинопоиск» картина занимает 70-е место среди 250 лучших сериалов мира.