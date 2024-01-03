Лидер проката в новогодние праздники: кассовые сборы «Холопа 2» превысили 1 млрд рублей

Кассовые сборы второй части комедии «Холоп» превысили 1 млрд рублей. Такую сумму лента, вышедшая в прокат 1 января, заработала на третий день релиза. По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), выручка также включает в себя предпродажи на ближайшие дни. По сюжету в продолжении истории Клима Шипенко перевоспитанный мажор Гриша берётся наставить на истинный путь представительницу золотой молодёжи Катю, отправив её «в прошлое».

Комедийная картина Клима Шипенко «Холоп 2» с участием Милоша Биковича и Аглаи Тарасовой заработала в прокате более 1 млрд рублей. Фильм преодолел рубеж всего за три дня. Согласно данным ЕАИС, в сумму прибыли входит выручка за продажу билетов с момента старта и на ближайшие дни, включая выходные.

В день премьеры, 1 января, сборы ленты составили 314,6 млн рублей при общих затратах на картину порядка 768 млн рублей. Таким образом, «Холоп 2» установил новый рекорд даты, опередив не только оригинальный фильм, заработавший в первый день 2020 года 146,7 млн рублей, но и лидера проката 2023-го — «Чебурашку» — с выручкой более 230 млн рублей в день старта.

Вместе с тем проект Дмитрия Дьяченко, в основу сюжета которого легли одноимённый советский мультфильм, а также сказка Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья», стал первой кинолентой в истории отечественной индустрии, собравшей всего за пять дней сеансов 2 млрд рублей.

«После сборов «Чебурашки» эти новогодние праздники должны либо подтвердить случайность этого успеха, либо закрепить его. Итоги первого дня «новогодней битвы» задают тон её исходу. Притом что традиционно 1 января не является самым кассовым праздничным днём», — цитирует ТАСС слова президента сети кинотеатров «Каро» Ольги Зиняковой.

На втором месте бокс-офиса в праздничные дни расположилась экранизация Алексея Нужного «Бременские музыканты» с участием Тихона Жизневского, Валентины Ляпиной, Ирины Горбачёвой, Аскара Нигамедзянова, Дмитрия Дюжева, Романа Курцына и других. Сборы приключенческого фэнтези с учётом предпродаж за неделю составляют более 722 млн рублей, в стартовый день лента заработала порядка 300 млн рублей. Бюджет картины при этом превышает 1 млрд рублей, 500 млн из которых являются возвратными.

Кадр из фильма «Бременские музыканты»

© kinopoisk.ru

В то же время в предшествующие годы лидерами проката 1 января становились военная драма «Т-34» (2019) Алексея Сидорова с суммой 114,7 млн рублей, семейная комедия «Последний богатырь. Корень зла» (2021) Дмитрия Дьяченко с выручкой в 156,7 млн рублей и «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2022) со сборами более 143 млн рублей.

Как передаёт портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные Фонда кино, по итогам 2023 года общая прибыль российского проката превысила 40 млрд рублей, большая часть дохода — 28 млрд — приходится на отечественные картины: «Чебурашка» (6,7 млрд), «По щучьему велению» (2,45 млрд), «Вызов» (2,1 млрд) и другие. Лента об ушастом звере, помимо прочего, в мае 2023 года вошла в топ-15 самых кассовых фильмов во всём мире.

Эти и другие отечественные релизы помогли российским кинотеатрам справиться с кризисом, вызванным пандемией и уходом крупных голливудских студий с рынка.

«Действительно, основную часть этих денег сделало российское кино. Но в прошлом году кинотеатры ушли в убыток на 40% с лишним — об этом все забывают. То, что заработано сейчас, помогло хотя бы на 70—80% покрыть убытки прошлого года», — ранее в беседе с RT рассказал глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков.

Также по теме Новогодний рекорд: российский фильм «Чебурашка» заработал в прокате 2 млрд рублей за пять дней Семейная комедия «Чебурашка» вошла в пятёрку самых кассовых российских картин. Лента собрала 2 млрд рублей всего за пять дней с...

Первая лента Клима Шипенко «Холоп» вышла 26 декабря 2019 года. Общая сумма прибыли превысила 3 млрд рублей, притом его бюджет составил всего 160 млн рублей. Картина возглавила рейтинг крупнейших фильмов в прокате 2020 года.

Ленту об избалованном парне Григории, который, «попав в прошлое» и испытав на себе участь холопа, претерпевает личностную трансформацию, посмотрели более 12 млн россиян. Кроме того, фильм показывали в США, Канаде, Бельгии, Германии, в странах Прибалтики, а также в Люксембурге и Австрии. Картина вызвала интерес не только зрителей, но и кинематографистов. Например, в январе 2022-го стало известно, что права на производство ремейка «Холопа» выкупила китайская компания Alibaba Pictures. В беседе с RT генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский отметил, что внимание к проекту объясняется затрагиваемыми в нём проблемами. Тема отцов и детей, а также воспитания актуальна во все времена для представителей любой культуры.

«Холоп» — универсальная история с понятными для разных стран культурными и социальными кодами. Думаю, сюжет наиболее актуален для регионов с сильным расслоением между богатыми и бедными», — рассказал он.

По словам режиссёра картины, на успех фильма повлияли несколько факторов, включая аутентичный сюжет и юмор.