«Универсальная история»: в Китае снимут ремейк российской комедии «Холоп»

Китайские кинематографисты займутся производством ремейка комедии «Холоп» — самого кассового российского фильма за всю историю отечественного кинопроката. Ожидается, что лента выйдет на экраны в Китае в 2023—2024 году. По мнению генерального продюсера компании Yellow, Black and White, «Холоп» — универсальная история с понятными для разных стран культурными и социальными кодами.

Кинокомпания Alibaba Pictures купила права на производство ремейка российской комедии «Холоп». Оно будет осуществлено на китайском языке. Согласно достигнутым договорённостям, новая картина выйдет в прокат в Китае уже в 2023—2024 году.

«Холоп» — универсальная история с понятными для разных стран культурными и социальными кодами. Думаю, сюжет наиболее актуален для регионов с сильным расслоением между богатыми и бедными. Китай как раз является подобной территорией», — прокомментировал RT новость о сделке генеральный продюсер Yellow, Black and White Денис Жалинский.

Он отметил, что в фильме затрагивается вечная тема взаимоотношений отцов и детей, воспитания и перевоспитания, которые также хорошо отзываются во всех странах.

«Интерес к истории подтверждает, что мы нашли актуальную проблему, понятную на разных языках», — подчеркнул продюсер.

Alibaba Pictures — одна из крупнейших китайских компаний в области кинопроизводства. На правах производителя и инвестора она выпустила такие картины, как «Гемини», «Черепашки-ниндзя 2», «Блуждающая Земля», «Миссия невыполнима: Племя изгоев», «Миссия невыполнима: Последствия» и прочие.

Производством оригинальной версии «Холопа» занимались Yellow, Black and White, МЕМ Cinema, Группа компаний ГПМ КИТ («Газпром-медиа») при участии телеканала «Россия 1». Поддержку фильму оказал Фонд кино.

«Холоп» стал одной из самых обсуждаемых картин Клима Шипенко, впоследствии побывавшего на МКС, где он проводил съёмки драмы «Вызов». Роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова и другие.

По сюжету главный герой, современный мажор по имени Гриша, просыпается в XIX веке. Теперь он — не богатый наследник, надоевший отцу некрасивыми выходками, а обыкновенный конюх, служащий русскому барину. Со временем зрителю открываются обстоятельства произошедшего: родитель Гриши организовал постановку в декорациях российской деревни позапрошлого столетия. Таким образом он надеется перевоспитать нерадивого сына.

© Кадр из фильма «Холоп»

Оригинальная версия «Холопа» вышла в прокат 26 декабря 2019 года и сразу показала выдающиеся результаты в прокате: уже в первый уикенд сборы картины превысили 300 млн рублей.

Впрочем, основной объём кассовых сборов пришёлся на 2020-й — за этот год лента заработала 2,696 млрд из 3,072 млрд рублей и возглавила рейтинг самых успешных российских фильмов в истории отечественного кинопроката. Прежде это место занимала спортивная драма «Движение вверх».

Говоря о причинах успеха «Холопа», режиссёр картины Клим Шипенко выделил несколько факторов: юмор, сюжет, актёрский состав, живописные места, хорошую погоду. По словам постановщика, именно эти элементы составляют «уникальный мир, в который люди с удовольствием погружаются вновь и вновь».

«Нельзя сказать, что зритель пошёл, потому что смешно, например. Смешно, но не только. Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино», — полагает Шипенко.

Согласно мнению опрошенных RT экспертов, на популярность ленты могло повлиять время релиза (канун новогодних праздников) и удачное «соседство»: в тот же период в прокат выходили преимущественно отечественные фильмы, включая менее лёгкие для восприятия «Вторжение» Фёдора Бондарчука и «Союз спасения» Андрея Кравчука.

«На каникулах настроение праздничное, все хотят веселиться, смотреть что-то, продлевающее праздничное состояние. Выбор для зрителя был однозначен», — отмечал кинокритик Роман Григорьев.

Зрители, в свою очередь, обращали особое внимание на непошлый и универсальный юмор, который был понятен и взрослым, и детям — в том числе на «социальные шутки». Также аудитории понравилась игра актёров, «лихо закрученный» и непредсказуемый сюжет, исторический колорит, эффект реалити-шоу и камео Андрея Малахова.

«Холоп», мне кажется, — очень успешная комедия. Я посмотрел фильм и знаю все эти шутки — мне смешно. Думаю, что автор проделал очень хорошую работу», — ещё задолго до релиза отмечал в интервью RT Милош Бикович, исполнивший в картине главную роль.