«Иллюзия подглядывания» и сарафанное радио: как «Холоп» стал самым кассовым российским фильмом

Комедия Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой отечественной лентой за всю историю проката в России и СНГ. Картина о перевоспитании столичного богатея в фальшивой деревне образца XIX века обогнала по сборам спортивную драму «Движение вверх», заработав в общей сумме более 3 млрд рублей. Успех «Холопа» эксперты связывают с множеством факторов, среди которых решение кинематографистов обратиться к комедийному жанру и понимание потребностей широкой аудитории. Об этих и других причинах триумфа «Холопа» — в материале RT.

Картина Клима Шипенко «Холоп» стала самым кассовым отечественным фильмом за всю историю кинопроката в России и странах СНГ. По данным портала kinobusiness.com, комедия обогнала спортивную драму «Движение вверх», собрав в прокате 3044,2 млн рублей, тогда как бокс-офис «Движения вверх» составил 3043,7 млн рублей.

При этом самая крупная выручка в отечественном кинопрокате вкупе со странами СНГ на данный момент числится за лентой Джеймса Кэмерона «Аватар» — сборы фильма достигли 3639,5 млн рублей.

Главный герой «Холопа» — ведущий разгульный образ жизни столичный мажор по имени Гриша (Милош Бикович). За плохое поведение состоятельный отец Гриши (Александр Самойленко) отправляет сына в XIX век. Обходится без путешествий во времени — отец Гриши финансирует воспитательную постановку с декорациями российской деревни позапрошлого столетия. Так после очередного правонарушения Гриша просыпается конюхом во дворе поместья русского барина.

Анатомия успеха

Уже в первый уикенд проката сборы «Холопа» превысили 300 млн рублей. По всей вероятности, такой успех в премьерные выходные показа обеспечил в том числе удачный момент для релиза: в России «Холоп» вышел в прокат в предканикулярное время — 26 декабря, а за рубежом премьера фильма состоялась на месяц раньше.

Кроме того, в предновогодние и праздничные каникулы в прокате были представлены преимущественно ленты отечественного производства, среди которых «Вторжение» и «Союз спасения». На фоне тяжеловесного постапокалиптического фильма Фёдора Бондарчука и исторической драмы о восстании декабристов комедийный жанр «Холопа» был одним из ключей к успеху, считают опрошенные RT эксперты.

«Частичный успех проката фильма «Холоп» объясняется тем, что он вышел в зимние каникулы, когда смотреть особенно было нечего, не считая фантастического фильма Фёдора Бондарчука, который не собрал такую кассу, как «Холоп». Успех комедии объясняется тем, что на каникулах настроение праздничное, все хотят веселиться, смотреть что-то, продлевающее праздничное состояние. Выбор для зрителя был однозначен», — отметил кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT.

Кадр из фильма «Холоп»

© kinopoisk.ru

Не исключено, что другое слагаемое успеха — грамотная рекламная кампания. Маркетинговое продвижение фильма включало широкую рекламу на телевидении и в интернете.

Уже 2 января касса «Холопа» пополнилась на ещё 200 млн рублей, а в общей сложности за второй уикенд проката бокс-офис фильма составил более 1,4 млрд рублей. Скорее всего, таких показателей комедии удалось добиться благодаря позитивным рекомендациям — так называемому сарафанному радио. И причин, почему зрители делились именно положительными впечатлениями, может быть много, отмечал режиссёр ленты Клим Шипенко.

«Секрет такого коммерческого успеха — это вкусно приготовленное блюдо, вовремя поданное к новогоднему столу, я бы так сказал. У такого «сарафана» нет какой-то одной причины, это всё вместе. Нельзя сказать, что зритель пошёл, потому что смешно, например. Смешно, но не только. Много что должно совпасть. Люди не просто пошли на фильм, а посмотрели несколько раз, рассказали знакомым, которые не ходят в кино», — приводит РИА Новости слова постановщика.

Принципиальное преимущество «Холопа», считают эксперты, заключается в юмористической составляющей на злобу дня, поданной без менторства и фонвизинской дидактичности.

«Главная составляющая успеха — чистая развлекательность без попытки внедрить в сознание зрителя какое бы то ни было содержание, кроме общечеловеческих конфликтов и интересов, в том числе и связанных с тем, что человек богатый становится заложником ситуации и начинает жить так, как живут бедные и обычные люди», — рассказал в беседе с RT кинокритик Кирилл Разлогов.

По его мнению, «Холоп» — фильм, в котором зритель «очень хорошо узнаёт себя, окружение». «Так что тут важный вклад внесла возрастающая потребность в развлечении по мере того, как повседневная жизнь становится всё более сложной», — заключил эксперт.

Кино для широкой аудитории

Зрители также полагают, что кассовые сборы ленте обеспечил в том числе близкий и понятный аудитории юмор.

Просто рекомендую. Посмотрели кино "Холоп". Сходите. Легко снято. 2 часа смеялись по ходу сюжета. Если хотите 2 часа хорошего настроения - идите в кино. ))) — Виолетта Волкова (@volkova__v) December 29, 2019

Другой фактор успеха фильма — в его универсальности и в том, что он адресован довольно широкой аудитории.

Рецензенты упоминали про ажиотаж вокруг ленты: «Неплохая комедия, почти без пошлого юмора. Сегодня ходили в кинотеатр, родители и дети смеялись одинаково много — это здорово. Фильм в прокате уже неделю, а попасть на него до сих пор трудно», — делятся впечатлениями в Twitter.

Пользователи «Кинопоиска» тоже не поскупились на положительные отзывы и подробно описали достоинства фильма. К примеру, способность кинематографистов удержать внимание аудитории.

«Что особенно понравилось: игра всех актёров, лихо закрученный и часто непредсказуемый сюжет (я даже ни разу не взглянула на свои мессенджеры в телефоне, пока воспринимала этот фильм), социальные шутки, некоторые весьма весёлые и оригинальные, что не пережали с пошлостью, хотя не пытались нарочито избегать её, камео Андрея Малахова», — отметила одна из рецензенток.

«Фильм, что нетипично для комедий, глубокий, многоплановый, с вложением нескольких пластов смысла», — гласит ещё один отзыв на «Кинопоиске».

Интересно, что если одним нравятся центральные и узнаваемые персонажи, то других впечатлила работа исполнителей эпизодических ролей, например жителей деревни.

Также посетители платформы в числе достоинств картины указали её формат, напоминающий реалити-шоу с историческим колоритом: «Основная прелесть фильма — бережно снятый быт русской деревни до отмены крепостного рабства, иллюзия подглядывания за жизнью мажора совместно со съёмочной группой во главе с Охлобыстиным, добрый и простой юмор в своём большинстве», — пишет один из зрителей.

Некоторые блогеры подчеркнули, что не ждали такого качественного продукта именно от российских кинематографистов.